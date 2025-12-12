Scoppia la polemica sui biglietti dei Mondiali 2026, FIFA sotto attacco: prezzi quintuplicati rispetto al Qatar

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti stanno facendo esplodere la protesta dei tifosi: secondo Football Supporters Europe, le tariffe riservate alle federazioni nazionali sarebbero aumentate fino a cinque volte rispetto a quelle applicate in Qatar, mettendo di fatto fuori gioco una larga parte del pubblico.

L’associazione ha chiesto alla FIFA di bloccare immediatamente la vendita, denunciando una politica “insostenibile e contraria allo spirito del torneo”.

FSE sostiene che seguire la propria nazionale dall’esordio alla finale attraverso il circuito delle PMA costerebbe almeno 6.900 dollari, cifra che le federazioni avrebbero comunicato in via riservata ai club dei tifosi. Un importo che, secondo l’organizzazione, andrebbe versato interamente entro l’inizio del 2026 per mantenere il diritto all’acquisto di tutti i biglietti.

A irritare ulteriormente i supporters è la presunta esclusione della categoria di prezzo più economica – la cosiddetta “categoria 4” – dal circuito riservato ai tifosi più fedeli. Secondo FSE, quei biglietti sarebbero destinati alla vendita generale e soggetti a prezzi dinamici, scelta definita come un “tradimento” del ruolo dei tifosi nell’atmosfera unica del Mondiale.

Il CEO dell’associazione, Ronan Evain, ha spiegato all'agenzia Reuters che questa politica “snatura il torneo”, con biglietti per la finale che arriverebbero a sfiorare i 4.000 dollari. “Con cifre del genere – ha detto – sugli spalti mancheranno colore, energia e partecipazione”.

Per la prima volta, inoltre, non è previsto un tariffario uniforme per la fase a gironi: la FIFA introdurrà prezzi variabili in base all’“attrattiva” delle partite, criterio che secondo FSE rischia di far pagare importi diversi agli spettatori per la stessa categoria e nello stesso stadio, senza reale trasparenza.

Evain avverte che molte famiglie rinunceranno: “Parliamo di spese che possono superare i 30.000 dollari per quattro persone. Per la maggior parte dei tifosi, anche europei, è un costo semplicemente impossibile da sostenere”.