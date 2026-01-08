Scoppia la lite tra Lotito e i tifosi della Lazio allo stadio dopo la partita: gli urlano di tutto

Dopo il pareggio con la Fiorentina Lotito è stato fermato da diversi tifosi della Lazio che lo hanno contestato al grido di “Lotito vattene”: cosa è successo all’Olimpico.

Il clima in casa Lazio non è dei più sereni dopo i risultati recenti che hanno deluso i tifosi: nelle ultime quattro partite i biancocelesti hanno trovato una sconfitta e quattro pareggi, compreso quello in extremis contro la Fiorentina che ha fatto scoppiare le polemiche. Solo un gol di Pedro nel finale ha evitato il secondo KO consecutivo, ma questo non è bastato a placare gli animi dell'Olimpico che alla fine è insorto contro Claudio Lotito, presente allo stadio per assistere alla partita.

Il presidente biancoceleste è stato preso di mira da un gruppo di tifosi che dopo il triplice fischio lo ha accerchiato, facendo nascere una lite. Gli hanno urlato di tutto, invitandolo poco cortesemente ad andare via dalla squadra e contestando anche il suo mercato, una lamentela evidentemente condivisa con Maurizio Sarri che ha ammesso di non conoscere Ratkov, l'ultimo arrivato nel calciomercato invernale.

La contestazione dei tifosi a Lotito

Il pareggio contro la Fiorentina è stato l'ultimo risultato di un mese difficile per la Lazio: la squadra non vince in campionato dallo scorso 13 dicembre e non ci sono segnali rassicuranti per il futuro, nemmeno dal mercato dove alle cessioni non sono ancora corrisposti acquisti di rilievo. Per questo dopo la partita una parte della tribuna dell'Olimpico si è avvicinata a Lotito per contestarlo duramente, al suono dell'ormai famoso coro "Lotito vattene".

Il presidente biancoceleste stava lasciando l'impianto quando è stato fermato da diversi tifosi che gli hanno urlato ogni cosa: cori, insulti e parole pesanti, tutti ripresi da uno smartphone che ha immortalato il momento. Si è fermato a parlare animatamente con qualcuno, una discussione molto accesa fermata soltanto dalle sue guardie del corpo che dopo una manciata di secondi lo hanno allontanato dallo stadio permettendogli di uscire e di porre fine alla polemica.