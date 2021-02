Domenica c'è Liverpool-Manchester City e la tensione nel North-West è altissima. Le due squadre si sono sfidate per lo scettro della Premier League nelle ultime stagioni e hanno dato vita a incroci infuocati anche in Champions League. Le sfide tra Reds e Citizens sono sempre state molto accese ma, allo stesso tempo, corrette e a parte qualche critica agli arbitraggi non sono mai arrivati contrasti tra le due fazioni.

Il campionato inglese quest'anno è più imprevedibile che mai e dopo aver visto il Manchester United in testa per diverso tempo, ecco spuntare in fuga i "vicini rumorosi" di Pep Guardiola che hanno messo la freccia e si sono presi la vetta. Nelle ore precedenti al match di Anfield Road i due tecnici hanno parlato nelle conferenza della vigilia e mai come questa volte ci sono state scintille tra il manager campione in carica e quello del City. Jurgen Klopp si è soffermato sulla situazione della sua squadra e sui giorni di riposo di cui hanno beneficiato i Citizens quando è stato rinviato il match con l'Everton: "Non abbiamo avuto una pausa, il City ha avuto due settimane di pausa per ragioni Covid. È un anno difficile… Adoriamo giocare [ad Anfield] ma abbiamo perso le ultime due in casa. Non ci è mai interessa non perdere 68 gare di fila, quindi perché dovremmo iniziare adesso? Si tratta solo di riprovare".

Parole che hanno provocato un certo sarcasmo nel tecnico catalano del Manchester, che nella sua conferenza ha risposto così: “Si è sbagliato, è stata una pausa di due mesi, tre mesi, quattro mesi. Ecco perché siamo tornati nelle zone alte della classifica. Jurgen deve guardare meglio il calendario, abbiamo avuto il Covid, siamo stati fermi una settimana e siamo andati a giocare a Stamford Bridge con 14 calciatori in rosa. Ma magari mi sbaglio io e sono state due o tre settimane”.

Infine Guardiola ha affermato apertamente che non si aspettava questo tipo di dichiarazione da parte di Klopp: Quando vedrò Jurgen gli chiederò quanto riposo abbiamo avuto. Ma sono sorpreso, non pensavo che Klopp fosse quel tipo di allenatore, non mi aspettavo un commento simile. Magari è stata un’incomprensione, se guarda il calendario vedrà che non sono state due settimane, ma due mesi”. Se queste sono le premesse, sarà una sfida imperdibile.