Scandalo allo stadio, girato un porno all’insaputa del club: al setaccio la video sorveglianza L’attrice Manu Fox ha girato clandestinamente un video porno nello stadio del Guarani in Brasile: l’impianto in quel momento era completamente vuoto. La rabbia del club che ha avviato un’indagine interna.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Guarani Futebol Clube ha giocato l'ultima volta nel suo stadio lo scorso 12 ottobre, battendo per 1-o il Clube de Regatas, poi nell'ultima giornata del campionato di Serie B brasiliano è andato a fare visita al Cruzeiro, perdendo 1-0. La squadra con sede a Campinas naviga a metà classifica, quando siamo arrivati quasi al termine del lungo torneo.

Ne sono successe di cose da quel 12 ottobre in cui il club allenato dall'ex giocatore di Reggina e Livorno Mozart è stato impegnato allo stadio Brinco de Ouro: la durissima campagna per le presidenziali tra Lula e Bolsonaro, il compleanno dell'82enne Pelé e un video pornografico girato proprio nell'impianto casalingo del Guarani. La vicenda ha sollevato un nugolo di polemiche, col club che ieri ha annunciato di aver avviato un'indagine interna per accertare fatti e responsabilità.

Lo stadio Brinco de Ouro a Campinas: l’impianto casalingo del Guarani ha una capienza di 30mila spettatori

Nel video – della durata di cinque minuti e il cui titolo allude ad una tifosa che si gode gli imminenti Mondiali – si vede Manu Fox, un'attrice di contenuti per adulti, esibirsi in atti di autoerotismo su una delle tribune dello stadio Brinco de Ouro. Non è dato sapere se la registrazione sia stata effettuata da sola oppure in compagnia di un cameraman. Il video è stato pubblicizzato su un sito web per adulti: al termine dei cinque minuti gratuiti c'è un link per visualizzare il filmato completo su un'altra sezione del sito a pagamento.

L’attrice Manu Fox tutta sola sugli spalti dello stadio del Guarani

Insomma non è una realizzazione amatoriale a scopo privato, ma qualcosa che è stato fatto per tirarci fuori soldi, il che accresce la rabbia del Guarani. L'ufficio stampa del club ha affermato che la produzione del video è stata effettuata senza alcun tipo di autorizzazione e che le autorità sono già a conoscenza dell'indagine interna, effettuata tramite il sistema di sorveglianza dello stadio, che in quel momento era completamente vuoto.

Manu Fox ha 30 anni ed è molto nota sulla scena dell’hard brasiliano

Il video è sicuramente recente, come si desume da alcuni elementi come un edificio in costruzione dietro il tabellone elettronico e anche per il nuovo stemma in mezzo al terreno di gioco. Quanto alla performer, Manu Fox è conosciuta sulla scena nazionale brasiliana dei film per adulti e il suo profilo Instagram ha più di 280mila follower. Decisamente non è stata un'improvvisata.