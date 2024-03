Scamacca polemico sull’esclusione dalla Nazionale: “Hanno pregiudizi da quando ho 16 anni”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Gianluca Scamacca è stato tra i protagonisti della bella vittoria dell'Atalanta in casa del Napoli, una vera e propria prova di forza della Dea che continua a volare in classifica sognando un posto in Champions League. Ma oltre alla gioia del gol del momentaneo 2-0 l'attaccante ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e rispondere a chi lo critica.

Nel corso dell'intervista andata in onda su SkySport uno dei temi ha toccato anche la mancata convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti. Nonostante la crisi dei numeri 9 che ha colpito l'Italia negli ultimi anni Scamacca non è mai stato al centro del progetto e in tanti si chiedono se la sua esclusione sia avvenuta per motivi disciplinari.

Dal suo arrivo il commissario tecnico ha messo regole di comportamento severe da rispettare e ha da subito condannato chi trascorre la notte a giocare ai videogiochi al posto di riposare. Scamacca è tornato sul tema, accusando chi parla senza sapere la verità: "Non lo so, la gente non sa quello che faccio in camera, si parla di Play Station senza sapere".

L'attaccante però si fa scivolare addosso ogni parola senza dargli più peso. E nel corso dell'intervista ha voluto ribadire che i pregiudizi sul suo conto vanno ormai avanti da diversi anni: "Non ci rimango male, me ne frego. Volano pregiudizi su di me da quando ho 16 anni ma so quello che sono. Devo dimostrare solo alle persone che mi vogliono bene. Non do importanza alle chiacchiere".

L'obiettivo è quello di partire con l'Italia per i prossimi Europei, un obiettivo che lo spinge a fare di più. Il nerazzurro però non si sbilancia quando gli viene chiesto perché non sia lui il centravanti di questa Nazionale: "Questo non lo so, non dovete chiederlo a me. So che devo lavorare tanto e cerco di migliorarmi ogni giorno. Ho qualità ma ci sono i momenti. Penso solo a lavorare e a non perdere il divertimento".