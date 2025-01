video suggerito

Scalvini esce dal campo in barella dopo un infortunio alla spalla: cosa è successo in Champions Dopo uno contro aereo Scalvini subisce un brutto infortunio alla spalla e lascia il campo in barella. L’Atalanta finisce la partita in 10 ed è in apprensione per le condizioni del difensore. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura per Giorgio Scalvini in Champions League contro il Barcellona: il difensore dell'Atalanta è uscito in barella dopo un contrasto aereo con Koundè che gli ha procurato un infortunio alla spalla. Il giocatore non è riuscito a restare in campo ed è stato accompagnato fuori dai sanitari trasportato in barella perché impossibilitato a muoversi dal dolore.

Tutti i tifosi della Dea sono rimasti con il fiato sospeso perché l'azzurro è rimasto qualche secondo disteso per terra dopo lo scontro con il giocatore blaugrana: non riusciva ad alzarsi e si teneva la spalla dolorante. Scalvini quindi è stato costretto a uscire e Gasperini ha dovuto affrontare gli ultimi dieci minuti della partita in inferiorità numerica perché aveva già esaurito i cambi.

Cosa è successo a Scalvini: le sue condizioni

È stata una serata da dimenticare per il difensore che è entrato in campo al 55′ ma è uscito poco più di 20 minuti dopo per un infortunio che adesso preoccupa tutti in casa Atalanta. Gasperini lo aveva mandato in campo all'inizio del secondo tempo per dare più stabilità alla difesa contro il Barcellona, ma poi a dieci minuti dalla fine è stato costretto a farlo uscire nuovamente senza più rimpiazzarlo, dato che aveva esaurito tutti i cambi a sua disposizione.

Sono stati attimi concitati per Scalvini che dopo uno scontro aereo con Koundè si è accasciato al suolo tenendosi la spalla: il dolore è stato così forte che ha dovuto lasciare il campo in barella, accompagnato dai sanitari. Preoccupano le sue condizioni, dato che non è la prima volta che il difensore ha problemi proprio in quella zona: a dicembre era rimasto fuori proprio per un problema alla spalla e l'infortunio di questa sera fa preoccupare tutta l'Atalanta che teme per una nuova tegola in difesa del giovane giocatore che nel corso della sua carriera ha già avuto a che fare con tanti brutti infortuni.