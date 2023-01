Sbaglia di proposito un calcio di rigore tra gli applausi: la sua squadra non lo meritava È accaduto durante il match Primavera tra Salernitana e Imolese Calcio 1919: gli ospiti non restituiscono la palla messa fuori dai padroni di casa per soccorrere un giocatore e conquistano un rigore. Poi, prevale il fair play più genuino.

A cura di Alessio Pediglieri

Un bellissimo gesto di sportività si è consumato nel fine settimana sui campetti di calcio di periferia, nel settore giovanile laddove da sempre si professa il fair play e il rispetto per le regole dello sport e per gli avversari. Ma che a volte, e anche troppo spesso, torna alla ribalta delle cronache di settore per tutt'altro, facendo indignare o arrabbiare. Invece, questa volta gli applausi vanni tutti a Giacomo Liverani, giovane tesserato della primavera dell'Imolese Calcio 1919 che milita in Serie C.

Lo scenario è stata la sfida con la Salernitana che riesce a vincere, risollevando la testa davanti al proprio pubblico dopo la dura sconfitta subita in casa della Viterbese che permette ai giovani granata di riportarsi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Ospite l'Imolese Calcio 1919 che pagherà pegno, perdendo di misura 1-0, pur esprimendo un calcio più propositivo rispetto ai ragazzi di Luca Fusco. Alla fine il tabellino sorriderà ai padroni di casa, grazie al gol partita siglato da Saponara, un vero e proprio gioiello da parte del numero 10 granata che dal limite si inventa un controllo e rovesciata da applausi.

Le proteste dei ragazzi della Salernitana davanti al calcio di rigore

Pochi, però, rispetto a quanti se ne prenderà proprio Giacomo Liverani, giocatore dell'Imolese al minuto 75. La Salernitana mette volontariamente in calcio laterale la palla per fare intervenire lo staff medico su un proprio giocatore, ma alla ripresa del gioco, l'Imolese invece di restituire il pallone, si fionda in area granata procurandosi un rigore. L'arbitro fischia, i giocatori di Fusco protestano in modo veemente e ne nasce una concitata discussione. Ovviamente il direttore di gara non può annullare la propria decisione e, dunque, arriva la soluzione che mette d'accordo tutti.

Liverani sbaglia volutamente e riceve l’applauso anche degli avversari

Gli ospiti capiscono l'errore, il tecnico Lorenzo Mezzetti richiama vicino a sé Giacomo Liverani incaricato di calciare il penalty e lo invita a compiere un vero e proprio gesto di puro Fair-play: "Tiralo fuori". Detto, fatto: il giovane non se lo fa ripetere due volte e butta la palla oltre la linea di fondo ben lontana dalla porta della Salernitana. Applausi per lui e per tutta l'Imolese che riprenderà a giocare sotto di un gol con solo 20 minuti a disposizione per poter recuperare. Non ce la farà, la partita finirà con la sconfitta per 1-0 ma per una volta a vincere è stato tutto il calcio.