Un uomo piomba dal guardalinee e gli fa cambiare idea, gol annullato: scena inquietante in Serie D Episodio curioso nel campionato di Serie D, con un gol annullato per fuorigioco dopo l’intervento di un uomo misterioso che ha fatto cambiare idee a guardalinee e arbitro.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra la Cavese e l'Altamura, valida per il girone H del campionato di Serie D ha conquistato un'inaspettata popolarità a livello nazionale. Tutto a causa di un episodio molto curioso che ha generato feroci polemiche, con i pugliesi che hanno deciso di presentare un preannuncio di reclamo per vederci chiaro. Si tratta di una situazione legata ad una decisione arbitrale, molto particolare, che ha inevitabilmente influito sull'esito del confronto.

Quella tra Cavese ed Altamura è stata una sfida molto intensa, con i pugliesi che erano riusciti a sbloccarla al 22′ della ripresa. Dopo una bella manovra sviluppatasi sulla fascia sinistra, ecco il cross al centro per Croce abile a superare il portiere avversario per lo 0-1 in favore dei biancorossi. La rete inizialmente è stata convalidata dal direttore di gara, che infatti ha indicato il centrocampo: nessun dubbio dunque da parte sua e del guardalinee, rimasto con la bandierina abbassata, sulla posizione del marcatore, giudicata in linea al momento del tocco vincente.

Il presunto fuorigioco che ha portato all’annullamento del gol

Pochi secondi dopo però, mentre gli ospiti celebravano la marcatura ecco il "fattaccio": quando il guardalinee si è avvicinato alla linea di metà campo è stato avvicinato da un uomo presente alle sue spalle. Dopo un conciliabolo tra i due, è iniziato un dialogo tra il guardalinee e l'arbitro con quest'ultimo che ha deciso di tornare sui suoi passi annullando la rete per una posizione di fuorigioco di Croce. A quel punto i giocatori dell'Altamura hanno protestato a lungo, per cercare di capire i motivi di quel dietrofront.

L’uomo misterioso si avvicina al guardalinee

Come se non bastasse nel finale è arrivata la beffa, con la Cavese che ha trovato la rete del definitivo 1-0 e dunque dei tre punti. L'Altamura dopo il match ha condiviso sui suoi canali social, il video dell'azione incriminata. Dito puntato non tanto sulla decisione di annullare il gol per fuorigioco, ma sul modo in cui è arrivata, con la richiesta di chiarezza sull'identità dell'uomo (non appartenente a nessuno dei due club) che a quanto pare ha fatto cambiare idea agli ufficiali.

Questa la nota del club pugliese: "La rete di Croce, convalidata e poi annullata, nel match CAVESE vs TEAM ALTAMURA.Minuto 22 della ripresa, Croce porta in vantaggio la TEAM ALTAMURA contro la CAVESE, purtroppo non comprendiamo la decisione arbitrale di convalidare prima, e poi annullare la rete.Le immagini mostrano chiaramente il direttore di gara assieme all'assistente dirigersi verso centrocampo, come si fa dopo ogni gol giudicato regolare.PERCHÉ DOPO 2 MINUTI NON È STATO CONVALIDATO ??CHI SI È AVVICINATO ALL'ASSISTENTE E COSA SI SONO DETTI ?".