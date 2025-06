Sarri torna alla Lazio, è ufficiale: “Ha firmato”. L’allenatore ha chiesto la conferma di 7 giocatori

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, è un ritorno in realtà quuello del ‘Comandante' che ha guidato i biancocelesti per quasi tre stagioni tra il 2021 e il 2024. Sarri ha firmato un contratto biennale, con opzione fino al 2028, in caso di qualificazione alla Champions. L'annuncio lo ha dato il d.s. del club Fabiani.

Sarri ha firmato un biennale

Marco Baroni è durato solo una stagione. Il tecnico toscano ha chiuso il campionato al settimo posto, ma ha mancato la qualificazione all'Europa, proprio all'ultima giornata quando perdendo con il Lecce in casa ha subito l'aggancio della Fiorentina, avanti nei confronti diretti. La sua sorte si è decisa lì. Per il club biancoceleste sono stati fatti diversi nomi, ma in realtà c'era un solo vero candidato: Sarri, voluto fortemente da Lotito. L'accordo è arrivato rapidamente. Contratto biennale, da 2,5 milioni a stagione, con garanzie sulla squadra e sul mercato.

Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ha annunciato la notizia all'Adnkronos: "Sarri ha già firmato. I contratti ce li ho io, ha firmato anche Lotito. Lasciali parlare, a Firenze, non c'è problema. Giovedì viene per stabilire e programmare la stagione, ha firmato. La trattativa è andata. È sicuro al 100%".

L'allenatore ha chiesto garanzie per il mercato

Sarri è stato allenatore biancoceleste per due anni e mezzo, nei quali si è classificato 5° e 2°, poi si è dimesso a marzo 2024 quando la squadra era settima, posizione mantenuta dal suo erede Tudor. Torna il ‘Comandante' dopo aver avuto rassicurazioni sul mercato. Ha chiesto la conferma di quattro titolarissimi: Zaccagni, Rovella, Guendouzi, Romagnoli, ma anche dei portieri Provedel e Mandas, oltre che del fidatissimo Pedro. Ma Sarri avrebbe chiesto anche un centrocampista che garantisca gol (ai suoi tempi c'erano Milinkovic-Savic e Luis Alberto) e un altro centravanti, alternativo al Taty Castellanos.