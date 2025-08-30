Sarri pizzica Lotito: “Se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato”

Il passo falso della Lazio contro il Como alla prima giornata di questo campionato ha aperto nuove polemiche nell'ambiente biancoceleste. Il ritorno di Maurizio Sarri in panchina è stato macchiato da una sconfitta e qualcuno ha puntato il dito contro il modulo utilizzato per scendere in campo. L'allenatore però non è uno che resta con la bocca cucita e in conferenza stampa ha risposto punto su punto a tutte le accuse che gli sono state mosse.

La domanda che lo ha scatenato è stata sulla qualità della rosa. In questo calciomercato la Lazio non ha potuto fare nessun colpo in entrata a causa del blocco di mercato che l'ha limitata, ma per Sarri questo non rappresenta una scusante: si è inalberato e ha risposto al giornalista tirando anche in mezzo Lotito, pizzicato con un riferimento abbastanza preciso.

Sarri lancia un messaggio a tutta la Lazio

La sconfitta contro il Como non ha permesso a Sarri di cominciare la sua seconda avventura alla Lazio con il piede giusto e l'allenatore non risparmia pesanti critiche alla sua squadra: "Abbiamo avuto statistiche da Serie C a Como, tra efficienza e percentuale di passaggi riusciti, nel paradosso questo mi dà fiducia perché non possiamo avere questi numeri".

Qualcuno ha osservato che la rosa non si adatta perfettamente alle sue idee ma su questa osservazione il tecnico toscano ha perso la pazienza e ha lanciato anche una frecciatina a Lotito che lo ha scelto per guidare il gruppo in questa stagione: "Qual è la caratteristica di questa squadra? Ho letto un mare di polemiche perché si giocava 4-2-3-1 e si doveva giocare 4-3-3, adesso si dice esattamente il contrario. Io ho delle caratteristiche ben definite e mi conoscono da 15 anni in tutta Europa, se questa squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato. È difficile che io possa cambiare".