Sarri lancia un messaggio sulle difficoltà della Lazio: “Piacerebbe a tutti che certe diatribe finissero”

Sarri è parso soddisfatto del pareggio in casa della Juventus e ha lanciato un chiaro messaggio sulle difficoltà della Lazio: “Piacerebbe a tutti che certe diatribe tra la società e tifosi finissero”.
A cura di Vito Lamorte
Maurizio Sarri è soddisfatto per il pareggio della Lazio in casa della Juventus e ai microfoni di DAZN ha parlato così sul possibile rammarico per il match: "Sul 2-0 la sensazione che era fatta non c’era, mancava tanto tempo e la Juve attaccava. Il rammarico è che abbiamo avuto due volte la palla del tre a uno. Che la Juve potesse pareggiare era evidente. Il rammarico è delle occasioni sprecate per chiuderla".

L'allenatore dei biancocelesti sulla prestazione dei suoi ragazzi allo Stadium ha affermato: "Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo, è chiaro che un pizzico di rammarico rimane. Mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono indistruttibili, non hanno piegato la testa di fronte a nessuna difficoltà".

Qualche rimpianto per non aver concretizzato qualche azione in ripartenza che poteva chiudere la partita: “Sullo 0-2 mancava ancora tanto tempo e la Juventus è stata brava. Il rammarico è che a 5 minuti dalla fine abbiamo avuto la palla dell’1-3 e l’abbiamo sprecata“.

Sarri: "Piacerebbe a tutti che certe diatribe tra la società e tifosi finissero"

Sarri ha affrontato anche il tema ambientale che sta vivendo la Lazio, con i contrasti tra società e tifosi, che non aiutano certamente la squadra. Il tecnico napoletano sull'andamento della stagione ha voluto mettere in chiaro le cose e lanciare un messaggio: "Capisco che a vederci dall’esterno ci sono sensazioni diverse, ma dentro il gruppo squadra c’è un clima positivo. I ragazzi si allenano bene, con passione. Piacerebbe a tutti che certe diatribe tra la società e il popolo laziale finissero, noi abbiamo troppo bisogno dei tifosi. Ma l’impressione che c’è all’esterno non corrisponde alla situazione mentale della squadra".

L'allenatore della Lazio chiede un armistizio alla sua gente per il bene della squadra e per dare una mano ai suoi ragazzi. La risposta la capiremo in occasione del prossimo turno, quando all'Olimpico arriverà l'Atalanta.

