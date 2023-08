Sarri bacchetta la sua Lazio: “Fase difensiva ridicola, secondo tempo di livello scadentissimo” Maurizio Sarri ha bacchettato la sua Lazio dopo la sconfitta in casa del Lecce per 2-1 nella partita d’esordio del campionato di Serie A 2023-2024.

A cura di Vito Lamorte

Maurizio Sarri non può essere soddisfatto per la sconfitta della Lazio a Lecce per 2-1 e ha bacchettato i suoi ragazzi: "Due goal in due minuti sono la conseguenza di un secondo tempo di livello scadentissimo". L'allenatore dei capitolini ai microfoni di DAZN al termine della gara del Via del Mare: "Abbiamo avuto l'occasione di chiudere la partita ma non sarebbe stato giusto, hanno giocato di più loro. Fase difensiva ridicola, queste sono le conseguenze di un secondo tempo difficilmente accettabile".

I biancocelesti si erano portati in vantaggio con Immobile ma nei minuti finali hanno subito la rimonta dei salentini firmata da Almqvist e Di Francesco. Anche la scorsa stagione si era verificata la stessa situazione: Lazio in vantaggio e poi rimonta dei salentini.

Sarri ha tuonato in maniera molto dura soprattutto per l'atteggiamento dei suoi in alcuni momenti nella partita: "Ho visto passività, al limite della nostra area e fuori. Male dopo un primo tempo accettabile, ho sempre avuto la paura che ci fosse un pizzico di superficialità in questa squadra C'è da lottare ancora con questi fantasmi".

In merito al valore della squadra e la sua completezza, Maurizio Sarri ha puntualizzato: "Ce lo dirà il campo. In estate i giocatori sono tutti forti, poi cominciano le partite e alcuni lo sono e altri no".

Ai microfoni di Sky il tecnico dei biancocelesti è tornato anche sulle polemiche relative al calendario: "Non ho sospetti, ho dei numeri. La possibilità che si è verificata nelle prime giornate è dello 0,4%. Chi deve mettere paletti per il calendario ha commesso un errore. Non è un caso ma un errore umano".

Questo perché la Lazio alla terza giornata giocherà a Napoli, mentre nel quarto turno a Torino contro la Juventus. Alla settima giornata, invece, sarà ospite del Milan a Milano.