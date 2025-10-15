Sancho fa una grande gaffe sui social: dimentica di cambiare account e si mette in imbarazzo

Un semplice commento ha scatenato i tifosi che hanno cominciato a deridere Sancho: non si è accorto di aver commesso un errore molto banale sul suo profilo Instagram.

La stagione di Sancho non è cominciata benissimo e dopo il tira e molla estivo con la Roma non è riuscito a trovare il successo nella sua nuova squadra: all'Aston Villa sta facendo fatica, un po' come tutto il resto del gruppo guidato da Unai Emery, ma l'ultima figuraccia social diventata virale lo ha messo in grande imbarazzo davanti ai tifosi che si sono accorti immediatamente di una piccola stranezza.

Come tanti calciatori anche l'inglese condivide tanti momenti dentro e fuori dal campo sul suo profilo social, ma un commento in particolare sotto l'ultima foto ha catturato l'attenzione di tutti. Sancho infatti ha commentato da solo una sua stessa foto fingendosi un fan , incoraggiandosi e dedicandosi belle parole: probabilmente una strategia messa spesso in atto, ma questa volta fatta senza cambiare l'accesso al profilo.

Sancho messo in imbarazzo da un commento social

Capita a tutti di sbagliare, ma questa volta l'inglese ha scoperto tutte le sue carte ed è stato costretto a cancellare l'intero post per non lasciare traccia. Il calciatore aveva pubblicato delle foto su Instagram e presumibilmente non aveva ricevuto commenti positivi, così come è accaduto altre volte. Basta scorrere le immagini meno recenti per vedere dei dibattiti tra tifosi che spesso sono molto severi con lui e con un avvio di stagione abbastanza deludente.

L'attaccante (o più realisticamente chi gestisce la sua comunicazione) voleva portare qualche nota positiva sul suo profilo e ha ben pensato di lasciare una frase carina: "Non ascoltare gli haters, sei il miglior giocatore al mondo Sanchy". Peccato che ha dimenticato di cambiare account e il commento è apparso con il suo stesso nome. Non una pagina fan o un profilo falso, ma proprio quello del calciatore con tanto di badge di verifica: il risultato è Sancho che cerca di tirare su il morale a se stesso, una scena abbastanza imbarazzante che lo ha portato a eliminare ogni cosa.