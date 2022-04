Sancho e Telles diventano lo zimbello dei tifosi: Nketiah sparisce e loro non se ne accorgono Una scena di Arsenal-United è diventata virale. Protagonisti Telles e Sancho, che hanno marcato un avversario in un modo davvero leggero, ricevendo critiche a non finire.

A cura di Marco Beltrami

C'è un dato che fotografa alla perfezione la stagione del Manchester United, ed è quello relativo ai 51 gol subiti a fronte dei 53 segnati in Premier. Un rendimento inaccettabile per una squadra che vede allontanarsi sempre più l'obiettivo Champions dopo le recenti 3 sconfitte in 4 partite, ultime quelle contro Liverpool e Arsenal. I Gunners attualmente al quarto posto hanno 6 punti sui Red Devils con una partita in meno. Nuova pioggia di critiche per la squadra di Rangnick dopo l'ultima debacle, anche alla luce di alcune situazioni di gioco inizialmente passate inosservate ma che poi sono spuntate sul web facendo discutere oltremanica.

Tanti gli episodi degni di nota in Arsenal-Manchester United, sfida intrigante decisa dai gol di Tavares, Saka e Xhaka con Cristiano Ronaldo che dopo aver accorciato le distanze ha dedicato la rete al figlio scomparso. A questo bisogna aggiungere il rigore fallito da Bruno Fernandes e la rete annullata con il Var a Nketiah. Quest'ultimo è stato protagonista anche di un episodio molto particolare andato in scena in occasione della rete del 2-0 da parte della sua squadra, realizzato su calcio di rigore. Mentre McTominay con un colpo al pallone, cercava di destabilizzare Saka pronto alla battuta, al limite ecco un siparietto che ha conquistato la ribalta sui social.

Alex Telles e Sancho erano presenti nei pressi della linea che delimita l'area e una volta accortisi della presenza di Eddie Nketiah si sono stretti a lui, nel tentativo di marcarlo. In questo modo infatti in caso di possibili ribattute, il giocatore dell'Arsenal sarebbe stato contrastato dai Red Devils. Il talento di Arteta dal canto suo non ha fatto una piega e con un passo felpato semplice semplice si è spostato e con un passo indietro si è posizionato lateralmente rispetto a Sancho. Quest'ultimo e il suo compagno Telles non si sono accorti inizialmente di nulla.

Una scena bizzarra con i due calciatori del Manchester United che si sono ritrovati a marcarsi da soli. La situazione non ha avuto ulteriori conseguenze negative per i Red Devils, visto che Saka dal dischetto si è confermato implacabile. La scena però è diventata virale sui social, con pioggia di sfottò per i due calciatori. Meme, battute e fotomontaggi per colmare il vuoto lasciato da Nketiah, con tanti che hanno sottolineato l'atteggiamento distratto e troppo "leggero" in generale dei calciatori della squadra di Rangnick.