Samu goleador nel super Porto di Farioli: in 50 anni solo Jardel e Jackson Martinez han fatto meglio

Samu Aghehowa è il protagonista principale del super Porto allenato dal nostro Francesco Farioli che ha concluso il 2025 con numeri da record assoluti per la storia del club lusitano. Trascinato in prima persona dal giovanissimo bomber spagnolo di origini nigeriane che nell'ultima partita della Liga Portugal ha fatto esaltare il do Dragão con l'ennesima doppietta, con cui ha scalato la classifica dei più prolifici bomber di ogni tempo: negli ultimi 50 anni, solamente in due erano riusciti a fare meglio con la maglia dei Dragones, Mario Jardel e Jackson Martinez.

Samu trascina il Porto, assoluto dominatore in campionato

Le statistiche non mentono mai e danno davvero la misura di quanto di positivo (o negativo) si ottiene al di là di considerazioni soggettive. Così, con la doppietta rifilata all'AVS, fanalino di coda della Liga Portugal, il Porto non solo ha ribadito la propria supremazia in campionato ristabilendo le distanze con le più dirette avversarie (Sporting ripiombato a -5 e Benfica a -10) ma ha ribadito le qualità oramai sempre più indiscusse del suo giovane attaccante, Samu Aghehowa che, a soli 21 anni, sta riscrivendo la storia del club.

Samu nella storia del Porto: da 15 anni nessuno così prolifico

Samu, grazie ai due gol nella vittoria contro l'AVS, è infatti diventato il giocatore più veloce a raggiungere quota 30 gol in Primeira Liga con il Porto dai tempi del colombiano Jackson Martinez. Con la doppietta di lunedì, il giovane spagnolo ha raggiunto quota 30 gol, dopo 45 partite. Un risultato del genere non si vedeva da 15 anni, cioè da quando il ‘caffetero' Jackson Martinez aveva impiegato solo sei partite in meno, 34, per raggiungere i 30 gol nella competizione, nella stagione 2012-13.

Solo Jardel meglio di Samu: superati anche Falco e McCarthy

Ma ciò che sta facendo Samu ha dell'incredibile se si riavvolge ancor più il nastro delle statistiche: negli ultimi 50 anni al Porto, solo un altro giocatore era riuscito a fare meglio di lui, il mitico Mário Jardel. Al brasiliano bastarono 31 partite per segnare i suoi primi 30 gol con la maglia del Porto. Un altro bomber indiscusso come Radamel Falcao aveva raggiunto il suo 30° gol in Primeira Liga in 38 partite, mentre il sudafricano Benni McCarthy ne aveva impiegati 40.

I numeri strepitosi del super Porto di Francesco Farioli

Il Porto di Farioli è un'autentica fucina di prestazioni record: al momento guida la classifica in assoluto dominio, con 15 vittorie, un pareggio e ancora imbattuto. Ulteriore vanto, per una squadra che per gennaio ha deciso di ingaggiare anche Thiago Silva, è la difesa: solamente 4 reti subite. Per Samu, oltre al merito di entrare nel gotha dei bomber di sempre, anche il vanto di aver siglato la quarta doppietta stagionale, tre delle quali nelle ultime cinque partite e la dodicesima della sua carriera.