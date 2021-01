Sampdoria-Juventus è una delle gare più interessanti della 20a giornata della Serie A 2020/2021. La partita tra i blucerchiati di Claudio Ranieri e i bianconeri di Andrea Pirlo si disputerà oggi sabato 30 gennaio 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d'inizio alle ore 18.00. I liguri hanno battuto nell'ultimo turno il Parma a domicilio per 2-0, reti di Kieta e Yoshida; e vogliono dare continuità alle vittorie casalinghe contro Inter e Udinese mentre i campioni d'Italia in carica hanno battuto il Bologna in casa (2-0) e poi si sono qualificati alla semifinale di Coppa Italia battendo la SPAL con un bel poker firmato da Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa.

All'andata i bianconeri festeggiarono con un sonoro 3-0 l'esordio in panchina di Pirlo ma la Samp sembra essere una squadra diversa da quella di inizio stagione e vuole evitare di cadere nella lotta per la permanenza nella fase finale del torneo.

Sampdoria-Juventus, dove vederla in TV

La gara tra Sampdoria e Juventus si giocherà oggi sabato 30 gennaio 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky e sarà possibile vedere la sfida sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251). Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e al commento ci sarà Luca Marchegiani. Collegamento pre-partita dalle ore 17.00.

La diretta streaming di Sampdoria-Juventus

La partita di Genova potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita di Marassi anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.