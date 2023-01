Sampdoria danneggiata a Empoli: sul gol del pari annullato al 97′ c’era calcio di rigore a favore La Sampdoria aveva trovato il pareggio contro l’Empoli all’ultimo respiro, ma l’arbitro Santoro ha annullato per un fallo di mano. Un istante prima tuttavia c’era fallo da rigore per i blucerchiati. La rabbia del presidente blucerchiato Lanna: “Ora basta”.

A cura di Paolo Fiorenza

Finale davvero al cardiopalmo quello andato in scena ad Empoli, dove i padroni di casa hanno battuto per 1-0 la Sampdoria, che resta mestamente terzultima in classifica con soli 9 punti alla pari col Verona. I blucerchiati sembravano aver acciuffato il pareggio proprio all'ultimo assalto, quando anche Audero si è lanciato nell'area di rigore avversaria per provare a piazzare la zampata: operazione che pareva andata a buon fine, visto che anche il portiere aveva partecipato alla convulsa azione che si era conclusa col diagonale vincente di Colley quando era trascorso anche il sesto minuto di recupero.

Ma l'esultanza incontenibile dei giocatori della Sampdoria è stata strozzata dall'intervento della sala VAR, che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Santoro per una possibile irregolarità doriana prima che il pallone arrivasse a Colley: un fallo di mano di Gabbiadini che aveva di fatto bloccato la sfera impedendole di essere allontanata dall'area empolese. Il direttore di gara è dunque andato all'on-field review e dopo aver rivisto tutto sul monitor a bordo campo ha annullato il gol, mentre il tecnico blucerchiato Stankovic urlava: "Noi ci giochiamo la vita!".

La decisione di Santoro è corretta nella parte relativa al tocco di mano di Gabbiadini, ma danneggia comunque la Sampdoria, visto che rivedendo l'azione si riesce a cogliere – prima del mani – un evidente fallo di Luperto sullo stesso Gabbiadini, che cade poi a terra e con la mano lascia la sfera nella disponibilità di Audero, da cui poi – passando per Zanoli – arriva a Colley, che insacca.

Luperto sbilancia Gabbiadini, che cade e poi tocca il pallone con la mano

Un fallo non ravvisato dall'arbitro, che tra le proteste blucerchiate annulla la rete e di lì a poco fischia la fine della partita, non prima di aver distribuito un bel numero di cartellini. Nel dopo gara è incontenibile la rabbia del presidente doriano Lanna: "Cosa vogliono fare gli arbitri con noi? Se vogliono mandarci in Serie B agiremo di conseguenza. Ennesimo torto subito. Domenica scorsa uguale col Napoli, ora basta".