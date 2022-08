Salva l’avversario da una brutta caduta, la reazione acrobatica è ai limiti della comicità Momento surreale nel corso della gara di 2. Bundesliga tra Eintracht Braunschweig e Darmstadt: il capitano degli ospiti salva un avversario da una brutta caduta ma la reazione acrobatica è ai limiti della comicità.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio è uno sport di contatto e tutti gli interpreti lottano ferocemente l'uno contro l'altro. Gli infortuni fanno parte dello sport e talvolta sono molto duri ma la stragrande maggioranza dei calciatori non vorrebbe mai vedere uno dei suoi avversari farsi male durante una partita perché preferirebbe sconfiggerlo sul campo.

Proprio da quest'ultima si potrebbe partire per descrivere ciò che è accaduto nella gara di 2. Bundesliga tra Eintracht Braunschweig e Darmstadt disputata domenica pomeriggio. Il capitano degli ospiti, Fabian Holland, poco prima dell'ora di gioco ha sfidato per un colpo di testa Bryan Henning ma il calciatore di casa non ha calcolato benissimo il salto e stava per terminare la sua azione con la testa a terra, per quella che poteva essere una bruttissima caduta.

Holland ha evitato una brutta situazione all'avversario, assicurandosi che cadesse in piedi, ma quando Henning si è poi alzato in piedi a finire sulla schiena dell'avversario è stato il capitano del Darmstadt. L'arbitro ha fermato il gioco e i due si sono stretti la mano per un momento bello e a tratti comico.

Il momento è condiviso su Reddit ed è diventato virale in poche ore, perché davvero i due sembravano incatenati l'uno con l'altro ad un certo punto.

A vincere la sfida è stato il Darmstadt, che ha piazzato il colpaccio a pochi minuti dal termine con Oscar Viljelmsson su assist di Mehlem. Adesso il Darmstadt di Torsten Lieberknecht è al 9° posto della 2. Bundesliga, dopo aver vinto due delle prime tre partite, mentre il Braunschweig non è ancora riuscito ad acciuffare i tre punti senza vittorie ed è in fondo alla classifica con il Bielefeld. La squadra di Micheal Schiele deve ancora trovare la via del gol, visto che nelle prime tre partite della stagione non è mai riuscito a battere i portiere avversari.