Salta tutta la difesa e fa gol: la perla di Davitashvili fa sognare la Georgia agli Europei U21 Davitashvili fa sognare la Georgia agli Europei Under 21: il giocatore del Bordeaux salta tutta la difesa dell’Olanda e fa gol. Una vera perla.

A cura di Vito Lamorte

La Georgia sogna in grande agli Europei Under 21. La seleziona di Ramaz Svanadze si è qualificata ai quarti di finale del torneo continentale come prima del girone A mettendosi alle spalle Portogallo, Olanda e Belgio. Dopo la vittoria all'esordio con i lusitani sono arrivati due pareggi ma ad impressionare di più è la qualità che portano in campo questi ragazzi.

Nell'ultima giornata contro gli Oranje il risultato finale è stato di 1-1 ma a prendersi la scena è stato Zuriko Davitashvili, che con un bellissimo gol ha portato in vantaggio la sua nazionale sul finire del primo tempo e ha aperto la strada alla fase ad eliminazione diretta per i georgiani.

Il numero 7 ha ricevuto palla sulla fascia destra e, dopo averla controllata con il petto, ha puntato la difesa olandese tagliandola come il burro in diagonale: è passato in mezzo a tre senza troppi problemi e poi si è messo alle spalle altri due avversari prima di battere a rete con una conclusione sul primo palo.

Se è vero che la retroguardia della squadra di Erwin van de Looi ha effettuato una debole opposizione, bisogna anche notare che il giocatore del Bordeaux è stato velocissimo a puntare la porta ed è stato bravissimo ad infilarsi lì dove c'era più spazio per battere a rete.

Zuriko Davitashvili è stato eletto come MVP della partita dalla UEFA: "Ha segnato un gol fantastico. Ha mostrato ottime capacità di dribbling uno contro uno, è stato una minaccia nelle transizioni e ha lavorato sodo".

Fino all'edizione del 2023 la nazionale della Georgia non si era mai qualificata per la fase finale degli Europei Under 21: al primo colpo è riuscita a mettersi tra le prime 8, conquistando un risultato storico. Essere paese ospitante certamente ha aiutato ma questo paese sta registrando enormi passi in avanti nella formazione e nella costruzione di calciatori di alto profilo.