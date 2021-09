Salta la diretta TV per Croazia-Italia dopo l’interruzione: “Il generatore supporta solo le luci” Croazia-Italia valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023 è stato un match infinito a causa di una lunghissima sospensione a causa di un guasto alle luci. Dopo la ripresa, purtroppo la Rai non ha potuto più trasmettere il match sui propri canali proprio per le conseguenze dei problemi tecnici nell’impianto.

A cura di Marco Beltrami

Quella tra Croazia e Italia è stata una partita infinita. Il match valido per le qualificazioni ai Mondiali femminili, vinto dalle azzurre con il risultato di 5-0, ha dovuto fare i conti con una lunghissima interruzione per un motivo molto curioso, ovvero un guasto ai riflettori. Dopo più di 40 minuti di stop, il gioco è ripreso, ma la Rai non ha potuto più trasmettere l'ultima mezz'ora di match, per le conseguenze del guasto.

Fuori programma in occasione del match tra Croazia-Italia. Al 60′ sul risultato di 4-0 per le azzurre, improvvisamente si sono spenti i riflettori allo stadio Branko Čavlović-Čavlek di Karlovac. Un guasto che ha costretto il direttore di gara a sospendere le ostilità, mandando le squadre negli spogliatoi. Dopo 20′ il primo tentativo di ripresa, vanificato da un nuovo black-out. Ci sono voluti così 40′ prima di far riprendere il gioco, con buona pace però di molti tifosi che non sono riusciti più a seguire il match in TV sulla Rai.

Mentre su Rai 2, è partita la programmazione serale, su Rai Sport è stata trasmessa la replica della finale degli Europei di volley vinta dagli azzurri di De Giorgi. In tantissimi sui social si sono scagliati contro il servizio pubblico che però ha dovuto fare i conti con i problemi legati ai guasti dei riflettori dello stadio croato. Infatti la commentatrice Rai Marta Carissimi ha voluto fare chiarezza sui social postando nelle sue stories un messaggio che ha fugato ogni dubbio: "La partita è ripresa ma il generatore supporta solo l'illuminazione, non possiamo trasmettere in TV". Come se non bastasse poi per andare incontro agli appassionati ha trasmesso in diretta le immagini del match che l'Italia ha poi vinto 5-0.