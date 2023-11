Salernitana-Napoli, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni La Salernitana ospita il Napoli nella partita valida per l’11ª giornata di Serie A. Si gioca alle 15:00 allo stadio Arechi di Salerno, diretta tv e streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Inzaghi e Garcia.

La Salernitana affronta il Napoli nel derby campano per l'11ª giornata di Serie A: i granata, ultimi in classifica, hanno bisogno di punti e di una vittoria pesante per risalire la classifica; gli azzurri, reduci dal pareggio in rimonta col Milan al Maradona, vanno a caccia di un successo vitale per non perdere contatto dalle prime quattro posizioni dopo essere scivolati al 5° posto per il blitz dell'Atalanta a Empoli. La partita si gioca allo stadio Arechi: calcio d'inizio alle 15:00, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn e sul canale Zona Dazn di Sky.

Pippo Inzaghi (ingaggiato al posto di Paulo Sousa, esonerato) cerca la prima vittoria da allenatore dei granata che hanno uno score tremendo, da retrocessione: 4 punti dopo 10 partite, zero vittorie, gap di -4 dal quartultimo posto che vale la permanenza in categoria. Il cambio in panchina avvenuto all'ottava giornata per adesso ha prodotto solo un pari con il Cagliari e una sconfitta col Genoa. Il Napoli è la brutta copia della formazione ammirata nella scorsa stagione, con il reparto difensivo che è il vero tallone d'Achille (ha subito 12 gol in 10 incontri di Serie A) e soffre per lo squilibrio tattico che spesso penalizza il gioco e la costruzione della manovra. "Non sarà una gara facile –le parole di Garcia alla vigilia – è un derby prima di tutto, hanno bisogno di punti, ma noi abbiamo un solo risultato positivo da ottenere: la vittoria". Segui la cronaca di Salernitana-Napoli su Fanpage.it.

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli. Tra le fila dei granata Gyomber è squalificato, ed è possibile che Inzaghi apporti altre modifiche rispetto alla squadra vista in campo a Genova. In attacco ci sarà Dia che nello scorso campionato rovinò la festa scudetto segnando la rete del pareggio: rimandò la gioia degli azzurri di una giornata, a Udine. Nel Napoli non ci sarà Natan (squalificato dopo il rosso con i rossoneri) al suo posto giocherà Ostigard. Per quanto riguarda il resto della formazione, anche Garcia ha in mente qualche variazione tenendo conto che la prossima settimana lo attende un match di Champions forse decisivo con l'Union Berlino.

Partita: Salernitana-Napoli

Quando: sabato 4 novembre 2023

Orario: 15:00

Dove: Arechi, Salerno

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn (Sky)

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 11ª giornata

Dove vedere Salernitana-Napoli in diretta tv su Sky o Dazn

La partita Salernitana-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per abbonati su Dazn. Per gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio, invece, sarà possibile assistere al match sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato per il commento tecnico da Dario Marcolin.

Salernitana-Napoli, dove vederla in streaming

Il derby campano di scena all'Arechi sarà visibile anche in diretta streaming: Salernitana-Napoli verrà trasmessa – sempre per abbonati – da Dazn, non è prevista invece messa in onda sulla app di Sky Go né su NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Schierare la migliore formazione possibile per compiere l'impresa. Pippo Inzaghi non rinuncerà a giocare contro il Napoli provando a dare forza all'identità della sua Salernitana e ad approfittare delle difficoltà in difesa palesate dagli azzurri in questo scorcio di stagione. Partenopei che, alla luce del prossimo match di Champions con l'Union, potrebbero optare per qualche cambio: certo quello di Ostigard con Natan (squalificato).

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Pirola, Daniliuc, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Castanos; Candreva, Cabral; Dia. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa (Cajuste), Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Il Napoli è imbattuto contro la Salernitana in Serie A, grazie a tre successi e tre pareggi in sei precedenti: i partenopei hanno giocato più gare nella competizione senza mai perdere solo contro il Cesena (26). L’ultimo successo della Salernitana in campionato contro il Napoli risale al 24 novembre 2002 in Serie B (2-0), da allora ha ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte, non riuscendo a trovare la via del gol in quattro occasioni.

La Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime 11 gare di campionato e senza una vittoria contro il Napoli stabilirebbe il suo record negativo di partite consecutive senza successi in Serie A (11 anche tra gennaio e aprile 2022).Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol in trasferta in questo campionato (12); tuttavia, includendo anche la fine della scorsa stagione, i partenopei non hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare esterne di Serie A (4N, 1P), dopo che avevano vinto tutte le otto precedenti.