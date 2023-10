L’Atalanta vince a Empoli e sale al 4° posto, fa fuori il Napoli dalla zona Champions Scamacca mattatore del match: segna di tacco dopo 5′, prende un palo, si vede annullato un gol col Var, serve a Koopemeiners la palla dello 0-2 poi chiude l’incontro siglando la doppietta.

Scamacca protagonista della vittoria dell’Atalanta a Empoli.

L'Atalanta batte l'Empoli (0-3) nel posticipo di campionato e mette un piede in zona Champions nel segno di Scamacca. La squadra di Gasperini sale a quota 19, a +1 sul Napoli che domenica sera non è andato oltre il 2-2 col Milan, in attesa dell'altro match (Lazio-Fiorentina) che scandisce il monday night della decima giornata di Serie A. Quanto ai toscani, il ko aggiunge zavorra alle ambizioni salvezza: si ritrovano terzultimi, in piena zona retrocessione.

Due gol (quasi 3, per un altro annullato col Var perché in offside), un palo, un assist. Bastano questi dettagli statistici per spiegare chi è stato il trascinatore della ‘dea' e quale impatto abbia avuto Scamacca sulla sfida. L'ex attaccante del Sassuolo ha fatto il bello e il cattivo tempo facendo ammattire la difesa toscana.

Gli sono bastati cinque minuti e una deviazione di tacco per sbloccare il risultato, mettendo la gara tutta in discesa e costringendo i padroni di casa a rincorrere da subito. Una situazione favorevole agli orobici che, complice la serata di grazia della punta, non fanno fatica a tenere le redini del gioco né commettono l'errore di pensare solo a difendersi: colpiscono appena possibile e lo fanno con Koopmeiners che, prima dell'intervallo la mette dentro su suggerimento di Scamacca al termine di una fitta rete di passaggi.

L’ex attaccante del Sassuolo decisivo anche in versione assist–man.

Nella ripresa i nerazzurri non devono fare altro che restare concentrati e tenere il ritmo dell'incontro sul piano a loro più congeniale. La differenza di valori in campo è tale che lo 0-2 per l'Empoli è come trovarsi ai piedi di una montagna che non ha la forza di scalare. La formazione di Andreazzoli ci mette buona volontà ma non basta. E quando Scamacca fa gol per la seconda volta, portando il risultato sullo 0-3, per i padroni di casa è una sentenza: il match finisce lì, il resto è accademia da parte degli ospiti che vanno vicini al poker ancora con l'ex Sassuolo e addirittura con Toloi che si porta dietro mezza squadra.