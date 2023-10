Al Genoa basta Gudmundsson, Salernitana sconfitta a Marassi: Gilardino mette K.O. Pippo Inzaghi Il Genoa batte 1-0 la Salernitana nell’anticipo della decima giornata della Serie A 2023-2024: decisivo un gol dell’islandese Gudmundsson. Prima sconfitta da allenatore dei granata per Pippo Inzaghi.

A cura di Michele Mazzeo

Il Genoa si aggiudica lo scontro salvezza con Salernitana uscendo da Marassi con un 1-0 che gli permette di tornare alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno. È dunque Alberto Gilardino ad aggiudicarsi il derby in panchina tra campioni del mondo con Pippo Inzaghi che, dopo il pareggio all'esordio con il Cagliari, deve fare i conti con la prima sconfitta da allenatore della formazione campana.

A decidere l'anticipo della 10ª giornata della Serie A 2023-2024 è stato un gol del talento islandese Albert Gudmundsson arrivata al 35′ con un preciso diagonale dal limite dell'area di rigore a certificare la supremazia del Grifone che era già andata più volte vicino alla rete del vantaggio fermata però dalle solite parate di Ochoa e dalla sfortuna con due pali colpiti da Badelj e Retegui (che poi sarà costretto a lasciare il campo all'intervallo a causa di un infortunio al ginocchio destro venendo sostituito da Ekuban).

Nonostante la sconfitta Pippo Inzaghi può comunque essere parzialmente soddisfatto dalla reazione avuta dalla sua squadra nella ripresa dopo le sostituzioni di Candreva, Bradaric, Lovato e Maggiore con Bohinen, Sambia, Legowski e Ikwuemesi che ne hanno stravolto l'assetto tattico abbandonando la difesa a tre tanto cara al suo predecessore Paulo Sousa. La Salernitana difatti prende il comando del gioco mettendo in difficoltà i padroni di casa peccando però di scarsa precisione al momento dell'ultimo passaggio e in fase di conclusione con le più grandi occasioni create che hanno visto il pallone sbattere sulla traversa dopo il colpo di testa di Mazzocchi e finire sul fondo sul tiro a due passi dalla porta di Dia.

Soddisfazione che però sfuma nel momento in cui si fanno i conti con la classifica che vede la formazione granata penultima con soli quattro punti conquistati e ancora nessuna vittoria dopo che il primo quarto stagione è già in archivio. Può sorridere invece Alberto Gilardino che centra la terza vittoria in questo campionato allontanandosi momentaneamente dalla zona pericolosa (+5 ora il vantaggio sull'Udinese che ad oggi occupa la terzultima posizione) e vede il suo Genoa tornare a non prendere gol a distanza di oltre due mesi dall'ultima (e unica in stagione) volta.