Paulo Sousa esonerato dalla Salernitana, è ufficiale: Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore La Salernitana ha annunciato ufficialmente l’esonero di Paulo Sousa da allenatore della squadra granata. La nota del club mette la parola fine all’avventura del tecnico portoghese sulla panchina campana. Al suo posto arriva Pippo Inzaghi, anche il suo approdo è stato reso ufficiale dal club campano.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Salernitana ha annunciato ufficialmente l'esonero di Paulo Sousa da allenatore della squadra granata. La nota del club mette la parola fine all'avventura del tecnico portoghese sulla panchina campana.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". L'ex tecnico della Fiorentina era arrivato a Salerno nel corso della passata stagione per sostituire l'esonerato Davide Nicola.

Sousa tolse i granata da una situazione di classifica diventata complicata e pericolosa dando identità, idee e carattere a una squadra che fino a quel momento sembrava scarica sotto tutti i punti di vista. Contestualmente la Salernitana ha anche annunciato Filippo Inzaghi come suo sostituto: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra".

Leggi anche Sousa raduna la Salernitana davanti ai propri tifosi dopo il ko di Monza: fermi a sentire i fischi

Ma cosa è successo con Sousa? Il tecnico portoghese aveva valorizzato giocatori come Dia, Candreva, Kastanos e tanti altri portando la Salernitana poi a confermare il tecnico anche per la nuova stagione. L'inserimento del Napoli in estate tra Sousa e il club aveva però inasprito i rapporti tra le parti ipotizzando un divorzio che però poi non è mai arrivato. Sousa è ripartito con la Salernitana senza far mancare frecciate e chiari segnali di delusione alla società pubblicamente per via di un mercato che non l'aveva soddisfatto. Situazione che forse la squadra ha patito finendo penultima senza vincere ancora una partita.

Danilo Iervolino e Paulo Sousa all’Arechi.

Per qualcuno la posizione in classifica della Salernitana non rispecchia il reale valore della squadra. L'ha detto anche lo stesso Palladino, tecnico del Monza, prima e dopo la gara di domenica tra i brianzoli e la squadra campana. Sousa era arrivato alla Salernitana a febbraio del 2023 salvando la squadra e conquistandosi la conferma di Iervolino con un contratto fino a giugno 2025. Sulla panchina della Salernitana in 8 mesi (7 di campionato ndr) ha conquistato 5 vittorie in 25 partite e tanti pareggi – ben 12 – più 8 sconfitte. I ko però sono arrivati quasi tutti in questa stagione.

La scorsa annata infatti i granata riuscirono anche a raggiungere un record di imbattibilità di ben 10 gare consecutive senza perdere prima del ko di Empoli. Sousa aveva il totale controllo del gruppo fino all'inizio travagliato di questa stagione tra Napoli, una conferma che forse nemmeno lui era convinto di accettare e il caso Dia che ha complicato la situazione. Da agosto 2023 a ottobre sono arrivati solo 3 punti frutto dei pareggi contro Roma, Udinese e Frosinone. Poi ben 5 sconfitte contro Lecce, Torino, Empoli, Inter e Monza. Da quei la decisione dell'esonero.

Pippo Inzaghi lo scorso anno tecnico della Reggina.

Da domenica sera Iervolino si è subito messo a caccia del sostituto di Sousa non prima di aver riflettuto per diverso tempo sulla possibilità di esonerare o meno il tecnico portoghese. Decisione poi arrivata con l'ufficialità resa nota nella giornata odierna. Al posto del tecnico portoghese siederà ora sulla panchina della Salernitana l'ex tecnico della Reggina: Filippo Inzaghi. ‘Superpippo' ha convinto il patron granata dopo alcuni colloqui avuti a Milano e presto prenderà in mano le redini della squadra chiamata subito al riscatto dopo la sosta in un match già cruciale per la salvezza contro il Cagliari di Ranieri all'Arechi. Per l'ex tecnico di Bologna e Milan contratto fino a fine stagione con rinnovo in caso di salvezza.