Sergio Conceicao nuovo allenatore del Milan, contatti continui: ore decisive per definire l’accordo

A cura di Fabrizio Rinelli

Sergio Conceicao nuovo allenatore del Milan. Virata forte del club rossonero per ingaggiare il tecnico portoghese a partire dalla prossima stagione al posto di Pioli. Secondo quanto scrive Sky Sport, proseguono positivamente i contatti tra Jorge Mendes, agente dell'allenatore, e lo stesso Milan. Le prossime 48 ore potrebbero essere molto importanti per trovare la quadra e arrivare a definire l'accordo conclusivo dell'affare. Conceicao è piombato in pole position da un giorno all'altro quando sembrava ormai tutto fatto per l'arrivo di Lopetegui sulla panchina del Diavolo.

L'assist che potrebbe portare Conceicao a lasciare il Porto per il Milan sarebbe da attribuire ad André Villas-Boas. L'ex tecnico del Chelsea, diventato presidente del club lusitano da pochi giorni, si era schierato apertamente per la conferma dello storico presidente di Pinto Da Costa che prima delle elezioni gli aveva anche rinnovato il contratto. L'elezione di Villas-Boas però ha cambiato tutto dato che il feeling con Conceicao non è mai stato dei migliori. E così nonostante un contratto fino al 2028 attraverso una clausola bilaterale, l'allenatore può liberarsi a fine stagione.

Conceicao lo scorso anno a San Siro contro l'Inter in Champions.

Il sistema di gioco di Conceicao da portare al Milan

Conceicao potrebbe dunque lasciare il Porto dopo 7 anni e 10 trofei in bacheca, tra cui tre campionati portoghesi, 3 coppe nazionali e 3 Supercoppe. L'allenatore è andato improvvisamente in pole position dopo la brusca frenata della società su Lopetegui che aveva avuto riscontri non positivi da parte del popolo rossonero quando il suo nome è stato accostato ai rossoneri. Conceicao al Milan potrebbe portare un gioco non troppo lontano da quello visto da Pioli con un modulo 4-4-2 e 4-2-3-1 spesso usati.

Quest'ultimo e infatti proprio lo stesso sistema di gioca utilizzato dall'attuale tecnico rossonero. Dopo aver messo in lista anche Ruben Amorim e più staccato Paulo Fonseca, il Milan avrebbe così deciso di andare con decisione proprio su Conceicao apprezzato dalla dirigenza. A convincere tutti sarebbe stato anche la sua esperienza internazionale e la sua bravura nel far crescere i giovani. Dettaglio questo che si sposa al meglio con il progetto Milan iniziato già qualche anno fa.