Salah scopre in diretta tv di aver infranto l’ennesimo record al Liverpool: “Grazie, non lo sapevo”

A cura di Ada Cotugno

È impossibile stare dietro ai numeri di Momo Salah nelle otto stagioni trascorse al Liverpool, le più belle e vincenti della sua carriera: passano gli anni ma l'egiziano non smette di stupire e infrangere record di ogni tipo, che sia in Premier o in Champions League. L'ultimo è arrivato con la vittoria contro il Bologna, un 2-0 deciso anche da un suo bellissimo gol, ma evidentemente nel conteggio era sfuggito al giocatore che neanche se ne era accorto.

Salah scopre da un giornalista di aver stabilito un record

Come dargli torto, d'altronde servirebbe il pallottoliere per tenere a mente ogni singolo gol dell'egiziano da otto anni a questa parte. E ovviamente qualcosa sfugge anche al suo occhio attento nella frenesia delle partite e degli impegni che ogni anno coinvolgono il Liverpool: è successo proprio dopo la partita contro il Bologna, quando è stato il giornalista di una tv araba a ricordargli che era il momento di festeggiare per aver infranto l'ennesimo record della sua carriera.

Salah ha fatto il gol del 2-0 contro la squadra di Italiano ed è diventato il primo giocatore nella storia dei Reds a segnare 5 reti consecutive ad Anfield nelle competizioni europee. Nessuno ci era riuscito prima di lui, neanche i grandi bomber che hanno vestito la maglia della squadra inglese in passato. L'egiziano è stato completamente colto di sorpresa quando il giornalista gli ha riferito questo record: "Ogni volta che ci incontriamo, ti raccontiamo un nuovo record. Sei il primo giocatore nella storia del Liverpool a segnare 5 gol di fila ad Anfield nei campionati europei".

Con il viso tra l'incredulo e il divertito Salah ha ringraziato il giornalista: "Grazie, sinceramente non lo sapevo, quindi grazie". Non aveva idea di aver strappato un altro primato nella sua incredibile carriera, entrando ancora di più nella storia del Liverpool come uno dei migliori giocatori in assoluto.