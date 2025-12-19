Safonov ha parato i rigori contro il Flamengo con una mano fratturata: “Non sa come sia successo”

L'impresa di Matvey Safonov nella finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo diventa ancora più epica dopo il racconto di Luis Enrique. Il portiere di riserva del PSG, mandato in campo al posto di Chevalier, ha parato gli ultimi due rigori ai brasiliani con una frattura alla mano: ha bloccato 4 tiri regalando ai parigini l'ennesimo trofeo, ma per gli ultimi due ha dovuto stringere i denti e superare perfino l'infortunio più brutto per chi gioca in porta.

Il suo allenatore lo ha rivelato per la prima volta in conferenza stampa e non è riuscito a spiegarsi come sia potuto succedere. Nemmeno il russo si capacita di ciò che ha fatto: probabilmente l'adrenalina di quel momento decisivo gli ha fatto dimenticare tutto, perfino il dolore alla mano che ha utilizzato per parare i palloni decisivi. È diventato lui l'eroe della serata del PSG grazie anche a qualche trucchetto furbo, come gli appunti nascosti nell'asciugamano che per lui sono stati preziosi.

Safonov è stato decisivo per la vittoria della Coppa Intercontinentale

Safonov ha regalato il trofeo al PSG con una frattura alla mano

La sua partita è stata già incredibile perché con quatto rigori parati ha portato al PSG anche la Coppa Intercontinentale. Ha permesso ai parigini di continuare a vincere dopo l'ultima stagione che è stata storica e ha negato al Flamengo la soddisfazione di vincere contro una squadra europea: la partita si è prolungata fino ai rigori e nessuno si aspettava che Safonov diventasse così decisivo. Negli ultimi anni è stato il vice di Donnarumma e adesso lo è di Chevalier, ma per la finale del torneo è stato chiamato a giocare come titolare. Il russo ha risposto con una super prestazione ma purtroppo si è infortunato sul più bello.

Luis Enrique lo ha raccontato nell'ultima conferenza stampa, spiazzando tutti: "Non riesco a spiegarlo. È incredibile, ma il giocatore non sa come sia successo. Pensiamo che sia stato al terzo calcio di rigore, dove ha fatto uno strano movimento. Ha una frattura. Con l'adrenalina deve aver terminato la partita nonostante la frattura". Neanche il portiere si è accorto di essersi fratturato una mano ma ha parato ugualmente i due rigori. Non c'è una spiegazione ma sicuramente adesso dovrà stare fermo a lungo. L'allenatore non ha ancora avuto modo di parlargli: "È karma, direbbero alcuni. Le cose negative ti permettono di imparare molto. Ha giocato una partita fantastica nelle ultime 3-4 uscite. La vita gli sta dicendo che ha bisogno di riposare e recuperare. Con la sua mentalità, tornerà più velocemente del solito. Ha una mentalità forte".