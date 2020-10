Il Liverpool ha annunciato la positività al Coronavirus di Sadio Manè: il calciatore dei Reds è in isolamento. Altra brutta notizia per la squadra campione d'Inghilterra, che dopo aver perso il neo acquisto Thiago Alcantara ora dovranno fare a meno anche del suo numero 10 a causa del Covid-19. Mané, secondo quanto riportato dal club, ha "mostrato lievi sintomi del virus ma si sente in buona salute nel complesso".

La squadra di Jurgen Klopp dovrà fare a meno del suo attaccante per almeno 10 giorni: con la pausa per le nazionali in arrivo, è probabile che Mané possa tornerà in campo per il derby del Merseyside contro l'Everton di Carlo Ancelotti, fissato per il 17 ottobre. Intano il calciatore senegalese sicuramente non prenderà parte alle gare con la sua nazionale contro Marocco e Mauritania perché non potrà viaggiare.

Il comunicato

Questa la nota ufficiale del club inglese in merito alla positività del loro tesserato: