Runjaic pizzica Lucca in vista del ritorno da ex col Napoli: “Nessuna chiamata né alcun ringraziamento”

Lorenzo Lucca torna a Udine, alla Dacia Arena dove ha trascorso un'intera stagione in bianconero. Ora lo farà da avversario, in occasione dell'arrivo del Napoli di Conte che lo ha prelevato la scorsa estate per andare a rinforzare il proprio attacco. Ovviamente sarà una sfida nella sfida nel momento in cui dovesse giocare, ma in Friuli è già un tema e nella conferenza di viglia del match, la domanda è arrivata puntuale a Kosta Runjaic che ha allenato l'attaccante con il quale evidentemente non ha avuto un rapporto ottimale: "Non ha ringraziato, non si è fatto sentire… a volte va così".

Lorenzo Lucca con la maglia dell’Udinese: nell’unica stagione al Friuli, 75 presenze e 23 gol

Udinese-Napoli, la sfida di domenica con il ritorno di Lucca da avversario alla Dacia Arena

Una partita delicatissima per l'Udinese che deve subito rialzare la testa e riprendere il proprio cammino in campionato. Di fronte, domenica si ritroverà sul proprio cammino la capolista Napoli in cui milita anche l'ultimo ex di turno, Lorenzo Lucca, partito in direzione Golfo dopo un solo anno in Friuli dove è riuscito a emergere e guadagnarsi le attenzioni di Conte, anche grazie al lavoro svolto in panchina da Runjaic che ne ha esaltato le doti in campo. Tuttavia, non trovando il classico feeling visto il commento in conferenza stampa dell'allenatore dell'Udinese alla domanda sul suo ex giocatore.

La stilettata di Runjaic a Lucca: "Non ha salutato né chiamato, a volte il calcio va così"

La domanda arriva in coda di conferenza, con un pizzico di sale messo proprio da Runjaic sulla presenza di Lucca a Udine, per la prima volta da ex dopo averlo allenato per una stagione: "La sua domanda su Lucca? È andato via senza salutarmi, non vedo perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi" ha punto il tecnico. "A volte dopotutto nel calcio va così… A Lucca auguro il meglio e di fare bene. Poi sicuramente domenica sarà motivato. Ma lo saremo anche noi, dovremo mettere la giusta rabbia in campo , canalizzarla, dopo la sconfitta contro il Genoa"

Lucca a Napoli: operazione da 35 milioni con obbligo di riscatto

Un rapporto dunque non idilliaco malgrado i risultati siano stati positivi. Lucca con la maglia dell'Udinese, prelevato dal Pisa, ha giocato 75 partite segnando 23 reti e contribuendo ad una salvezza più che tranquilla nella scorsa stagione. E che gli è valsa l'attenzione del Napoli campione d'Italia alla ricerca di un rinforzo offensivo, ufficializzando il trasferimento lo scorso luglio 2025, in prestito con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva da circa 35 milioni di euro.