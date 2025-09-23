Lorenzo Lucca celebra il primo gol con il Napoli con una frase in napoletano: parole possenti

Dopo aver segnato il primo gol con la maglia del Napoli, nella partita di Serie A con il Pisa, Lorenzo Lucca ha lanciato un messaggio e lo ha scritto in napoletano.

Il concetto di napoletanità lo ha espresso spesso il presidente De Laurentiis, che ha puntato tante volte su di esso, ben prima delle vittorie dei suoi due scudetti. Concetto ripreso alla lettera da Lorenzo Lucca, che dopo un avvio non brillantissimo si è sbloccato realizzando il suo primo gol con la maglia del Napoli nella partita con il Pisa. Un gol che ha voluto celebrare sui social con un paio di foto e con una frase in napoletano.

Il messaggio di Lucca dopo il primo gol con il Napoli

Entrato quando l'incontro era in bilico, Lorenzo Lucca è riuscito a segnare il primo gol con il Napoli, alla quarta partita. Un bel pallone ricevuto sul lato esterno dell'area di rigore, un tiro potentissimo, di puro istinto, Semper battuto. Un bolide che ha fatto esplodere il Maradona e pure Antonio Conte. A conti fatti è stato il gol decisivo, perché la sfida della 4ª giornata èterminata con il punteggio di 3-2.

Nel day after un po' di riposo e il tempo per fare un post su Instagram con una frase in napoletano: "Sto sputann sang". Facile la traduzione: "Sto sputando sangue". Una frase in pieno stile Antonio Conte che è facile da comprendere. Lucca pure a parole fa capire che l'impegno è quello massimo.

Un gol in quattro partite con il Napoli per Lorenzo Lucca

Una frase in pieno stile Antonio Conte che è facile da comprendere. Lucca pure a parole fa capire che l'impegno è quello massimo. Questa è la grande occasione e la vuole sfruttare in pieno. Più d'uno, con pazienza pari a zero, ha messo nel mirino Lorenzo Lucca per le partite iniziali con Sassuolo e Cagliari, nelle quali non ha certo brillato. Con l'arrivo di Hojlund l'attaccante è diventato la seconda scelta, una ventina di minuti scarsi contro la Fiorentina, poi il gol al Pisa. Un gol in quattro partite, in 186 minuti giocati. Praticamente poco più di due partite intere.