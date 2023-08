Rummenigge giustifica il bacio di Rubiales a una calciatrice: “Io l’ho fatto con gli uomini” L’ex calciatore, oggi membro del comitato esecutivo Uefa, ha difeso la posizione del presidente della federcalcio spagnola: “quello che ha fattoè stato, con tutto il rispetto, assolutamente ok”.

Rummenigge ha definito eccessive le polemiche nei confronti di Luis Rubiales.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio femminile 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luis Rubiales si è scusato. Travolto dallo scandalo e dalle polemiche che sono arrivati anche da ambienti della politica, il presidente della federazione di calcio spagnola ha chinato il capo e l'ha cosparso di cenere per il bacio senza consenso estorto alla calciatrice, Jennifer Hermoso. Durante la premiazione per la conquista della Coppa del Mondo delle iberiche in Australia non è riuscito a contenersi e, quando s'è trovata davanti la giocatrice, l'ha abbracciata, stretta a sé, le ha preso il viso tra le mani e poi s'è lasciato andare a quell'effusione non corrisposta.

"Però, non mi è piaciuto… eh", le parole della donna che sono entrate nel corredo accessorio di critiche ricevute dal massimo dirigente, finito nel mirino anche per un atteggiamento di basso profilo istituzionale a causa di un gesto scurrile fatto in tribuna. Ha preso il "pacco" (i genitali) tra le mani e urlato a squarciagola, mimando il successo "con gli attributi" della selezione femminile.

Il gesto osceno del numero uno spagnolo dopo il triplice fischio della finale con l’Inghilterra.

Hermoso, sotto i riflettori per quell'episodio, aveva cercato di abbassare i toni e sgonfiare il caso parlando attraverso un comunicato della stessa federazione: "È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per la gioia immensa che dà vincere un Mondiale. Abbiamo un ottimo rapporto con il presidente, il suo è stato un naturale gesto di affetto e gratitudine".

Frasi che non sono bastate a fermare la slavina di commenti negativi e attacchi diretti rivolti a Rubiales per aver agito in modo violento, sessista e maschilista perché il bacio senza consenso non è qualcosa che accade come un evento imprevisto. E oggi, nel giorno della celebrazione ufficiale con il capo del governo, Pedro Sanchez, il presidente federale è rimasto defilato e nell'ombra, salutato con freddezza dallo stesso Primo Ministro.

Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayern Monaco (ma fa ancora parte del consiglio direttivo) e adesso all'interno comitato esecutivo Uefa, ha spezzato una lancia in favore del massimo dirigente federale spagnolo. Ha spiegato che tanto clamore gli sembra eccessivo. Che quel gesto non è stato certo riprovevole perché genuino e senza alcuna malizia. E ha aggiunto che proprio non capisce tanto trambusto. Anzi, ha citato un esempio personale (ma con delle sfumature differenti) che gli è servito a chiarire i concetti espressi.

"Non credo che si debba esagerare – ha ammesso l'ex calciatore -. Quando diventi campione del mondo sei preso da grandi emozioni. E quello che ha fatto lì Rubiales è stato, con tutto il rispetto, assolutamente ok". In buona sostanza, l'attenuante della grande gioia e dell'euforia inebriante per un risultato storico e così importante giustificherebbe anche quel gesto. "Ricordo che quando abbiamo vinto la Champions League l'ultima volta, ho avuto modo di baciare gli uomini, non sulla bocca, ma con gioia" , ha aggiunto ‘Kalle'.