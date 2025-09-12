Rudiger si ferma per infortunio, salta la Juve in Champions League: quando tornerà in campo

Si ferma ancora Antonio Rudiger che dovrà restare ai box per diversi mesi prima di tornare al servizio di Xabi Alonso: il difensore del Real Madrid ha riportato una lesione muscolare al retto anteriore della gamba sinistra, un infortunio piuttosto grave che lo costringerà a restare fermo per oltre dieci settimane. In poche parole il suo rientro in campo è atteso per la fine dell'anno e salterà alcune partite cruciali nella prima parte di questa stagione.

Il problema è insorto nell'ultimo allenamento, quando il tedesco ha accusato un fastidio alla gamba sinistra ed è stato costretto a fermarsi immediatamente. La notizia per lui è pesantissima perché proprio in queste settimane stava trattando il rinnovo di contratto con i Blancos e l'ennesimo infortunio rischia di giocare a suo sfavore per il futuro.

Quando rientrerà Rudiger dopo l'infortunio

Almeno fino a dicembre il difensore non potrà scendere in campo: secondo quanto riportato da AS la lesione al retto anteriore della gamba sinistra lo costringerà a stare fermo dai due mesi e mezzo ai tre mesi, saltando tutta la prima parte della stagione. Rudiger non ci sarà contro la Juventus in Champions League nell'incontro del prossimo 22 ottobre e salterà anche il derby di Madrid contro l'Atletico, il Clasico contro il Barcellona, lo scontro di Champions contro il Liverpool e probabilmente anche quello contro il Manchester City.

È uno stop doloroso anche per la Germania che non potrà contare sul suo pilastro difensivo per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026, in un periodo in cui non sembra messa benissimo. Il tedesco negli ultimi mesi ha accusato diversi problemi fisici che non gli hanno consentito di partecipare alle partite dell'ultima parte della scorsa stagione, dove era stato operato anche per la rottura del menisco esterno, l'ennesimo stop di questi mesi sfortunatissimi.