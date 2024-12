Rudiger controlla in diretta il risultato del Barcellona e non riesce a trattenersi: la reazione Rudiger non è riuscito a trattenere le risate quando ha scoperto della sconfitta del Barcellona: lo sfottò del difensore è diventato subito virale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'incredibile pareggio del Real Madrid contro il Rayo un altro risultato sconvolge gli appassionati della Liga: il Barcellona cade clamorosamente in casa contro il Leganes e accorcia le distanze nella classifica del campionato spagnolo dove le tre big sono tutte racchiuse nel giro di un punto. I blaugrana erano reduci da un pareggio e la caduta ha fatto nascere più di qualche sfottò tra i rivali come nel caso di Antonio Rudiger che proprio non ha resistito quando ha scoperto del KO dei suoi avversari.

Il difensore si trovava a Monaco per le finali della Icon League organizzate da Toni Kroos e quando ha aperto l'app per controllare i risultati della Liga si è trovato davanti a una sconfitta incredibile e non è riuscito a trattenere le risate. Il video è diventato immediatamente virale per la reazione incontenibile del tedesco, grande provocatore in campo e fuori.

Lo sfottò di Rudiger al Barcellona

Come un tifoso qualsiasi, Rudiger ha preso il suo smartphone per controllare i risultati del campionato spagnolo e il suo volto all'improvviso si è illuminato. Il difensore si trovava a Monaco per seguire il progetto del suo ex compagno di squadra Kroos e non aveva seguito la domenica di Liga che si è conclusa con la caduta del Barcellona contro il Leganes. Per questo quando ha scoperto della sconfitta non è riuscito a trattenersi: il tedesco si è piegato in due dal ridere e poi ha mostrato la schermata del suo telefono alla telecamera per immortalare il momento.

Uno sfottò nudo e crudo ai suoi rivali che nelle ultime due giornate hanno subito una brusca frenata. Il Real Madrid ha rosicchiato un punto al Barcellona che è sempre in cima alla classifica, ma ha ridotto la distanza a un solo punto dalle altre due big spagnole che, oltretutto, hanno anche una gara in meno rispetto ai blaugrana. Il primo posto è in forte rischio visto l'andamento delle ultime giornate e Rudiger pregusta già il sorpasso per piazzarsi in testa al campionato spagnolo.