Nel Barcellona che vince e diverte esplode la rabbia di Ansu Fati: la reazione in panchina è furiosa Ansu Fati ha perso il controllo in panchina durante Barcellona-Celta Vigo quando ha capito che Flick non lo avrebbe fatto entrare in campo: per l'attaccante spagnolo è una stagione pessima, condannato a restare riserva. In Liga non gioca più dallo scorso novembre.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è solo l'arcobaleno delle giocate magiche di Yamal o delle statistiche da paura di Raphinha nel Barcellona di Dlick che vince, convince e diverte ma anche la classica altra faccia della medaglia, quella che si nota meno e che è triste e frustrata per non trovare adeguato spazio in campo. Come nel caso di Ansu Fati che anche nella partita contro il Celta Vigo ha vissuto altri 90 minuti con la pettorina addosso, per poi scaricare tutta la propria rabbia a pochi minuti dalla fine, quando ha capito che non c'era posto per lui per l'ennesima volta in questa stagione.

Cos'è successo in panchina quando Fati ha capito che non sarebbe entrato in campo

Si è scaldato per gran parte del secondo tempo, convinto di poter entrare e contribuire alla causa azulgrana nella difficile gara giocata in casa contro il Celta in cui il Barcellona ha rischiato di capitolare per poi trovare l'incredibile rimonta culminata con il gol su rigore di Raphinha a tempo abbondantemente scaduto per il conclusivo pirotecnico 4-3. Per l'attaccante spagnolo la speranza si è trasformata ben presto in frustrazione e rabbia scaricatasi nel modo peggiore. Ha preso a calci un portavivande e la panchina, allontanandosi da bordo campo senza più la pettorina gialla addosso, tolta e gettata via con un gesto plateale.

Ansu Fati e il Barcellona di Flick: no ngioca in Liga dal novembre 2024

Le telecamere sono state impietose quando hanno inquadrato la panchina del Barcellona quasi a fine partita, in fermento per il risultato in campo e in attesa di capire le decisioni di Flick: Ansu Fati è stato colto in una serie di gesti di rabbia per la mancata sostituzione, mostrando tutto il proprio fastidio. L'attaccante del Barcellona aveva appena giocato pochi minuti contro il Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di finale della Champions League e in precedenza, quest'anno aveva giocato solo contro il Barbastro, il 4 gennaio in Copa del Rey. Per il resto tante panchine e nulla più tanto che non gioca in campionato dal 10 novembre 2024.