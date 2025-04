video suggerito

La reazione di Davide Ancelotti all'espulsione di Mbappé col Var: non riesce a trattenersi Il tecnico del Real Madrid, in panchina al posto di suo padre Carlo (squalificato), ha un moto di stizza quando rivede in diretta l'azione che ha portato alla revisione del giallo e al rosso comminato all'attaccante contro l'Alaves.

La reazione di Davide Ancelotti in panchina è emblematica, nemmeno lui riesce a trattenersi per il brutto (e sciocco) fallo costato il cartellino rosso col Var a Kylian Mbappé durante la partita di campionato contro l'Alaves. Il tecnico del Real Madrid (in panchina al posto si duo padre, Carlo, squalificato per somma di ammonizioni) ha un sussulto di sdegno, fa un gesto eloquente con la mano destra poi si alza di scatto dalla panchina e esi porta al limite della propria area tecnica per dare indicazioni. Ha lo sguardo torvo per quanto fatto dall'attaccante francese, colpevole di aver commesso quel gesto sconsiderato, folle, inutile e aver lasciato in inferiorità numerica la squadra in un momento così delicato.

La reazione di Ancelotti: sbotta e si alza di scatto dalla panchina

Ancelotti junior ha rivisto tutto in diretta assieme al suo collaboratore e proprio non ha potuto fare a meno di mostrare disappunto per quell'entrata pericolosa e che per fortuna non ha avuto conseguenze peggiori sull'avversario: a giudicare dall'impatto, avrebbe potuto anche riportare qualche lesione vista la ruvidità dell'entrata subita. Mbappé deve aver letteralmente perso la testa, s'è lasciato trascinare dall'adrenalina e dal nervosismo fino a intervenire in tackle, col piede a martello, sullo stinco dell'avversario.

Eppure, in quella fase del match, il Real Madrid si trovava in condizioni favorevoli grazie al gol del vantaggio segnato da Camavinga. Un particolare, quest'ultimo, che rende ancora più incomprensibile l'atteggiamento della punta transalpina, apparsa eccessivamente nervosa. Un fallo di evidente frustrazione quello messo in atto. Frustrato per cosa? La marcatura serrata gli ha tolto fiato e gli ha logorato i nervi, il resto lo ha fatto la tensione di una gara nella quale non è riuscito a incidere come avrebbe voluto.

Il brutto fallo di Mbappé rivisto al Var: il "giallo" diventa "rosso"

Cosa è successo e perché il direttore di gara non la espulso subito? Il replay dell'azione mandato in diretta tv ha reso subito chiaro a tutti la gravità del fallo di Mbappé. Ma c'è voluta una revisione a bordo campo da parte del direttore di gara affinché il "giallo" inizialmente comminato si tramutasse in "rosso" legittimo. Nel tentativo di recuperare la palla il calciatore del Real Madrid impatta con la suola del piede destro sulla gamba di Antonio Blanco, lo colpisce quasi all'altezza della caviglia.

Il francese pensava di essersela cavata poi ha abbandonato il campo a testa bassa. Davide Ancelotti, che ha seguito tutto, va a verificare il replay dell'azione e non può fare altro che comprendere la decisione dell'arbitro. Anche Brahim Díaz ha fatto lo stesso gesto a Luka Modric.

Si tratta della quarta espulsione nella carriera di Mbappé. La precedente risale alla finale della Coppa di Francia 2018-2019 contro il Rennes. Le altre due sono arrivate sempre in Francia: l'una contro il Rennes nella Coppa di Francia 2017-2018 e l'altra in campionato contro il Nîmes nel 2018. Cosa accadrà adesso? Dipende da quanto sarà ritenuto grave quell'intervento da parte della commissione disciplinare: non dovrebbe avere sanzione inferiore alle due giornate di squalifica, sicuramente non ci sarà nella prossima gara contro l'Athletic al Bernabeu e potrebbe saltare anche la finale di Coppa del Re.