Se c'è una squadra che nelle ultime stagioni non ha badato a spese sul mercato per rinforzare la difesa, quella è il Manchester City. Da quando Pep Guardiola è arrivato sulla panchina del club inglese nel 2016 ad oggi, la società ha speso la bellezza di 451 milioni di euro (ovvero 410 milioni di sterline), per acquistare complessivamente 10 giocatori. L'ultimo è Ruben Dias che è stato prelevato nelle scorse ore dal Benfica per 68 milioni di euro, e ha subito ottenuto la palma di difensore più costoso della storia dei Citizens.

Ruben Dias al Manchester City, è il 10° giocatore acquistato da Guardiola al City

Ruben Dias è l'ultimo colpo di mercato del Manchester City. Il promettente difensore lusitano è stato acquistato dal Benfica per 68 milioni di euro, più quasi 4 di bonus relativi alle prestazioni individuali. Con lui Pep Guardiola spera di puntellare una difesa che si è dimostrata tutt'altro che impenetrabile, e che è stata bucata 5 volte in occasione della sconfitta contro il Leicester. La speranza è che il 1997 possa raccogliere finalmente l'eredità di Kompany al centro del reparto arretrato degli inglesi che saluteranno invece Otamendi destinato a fare il percorso inverso del portoghese. Dias è il 10° difensore acquistato dal City sotto la gestione Guardiola.

Quanti e quali difensori ha acquistato il Manchester City di Guardiola per 451 milioni dal 2016 ad oggi

Dal 2016 ad oggi il Manchester City ha speso una cifra record per sistemare la sua difesa sul mercato. 451 milioni di euro per acquistare la bellezza di 10 giocatori. E pensare che i Citizens sarebbero stati pronti nelle ultime stagioni ad altri due super investimenti per Bonucci e Koulibaly, a lungo nel mirino di Guardiola. Prima di Ruben Dias, i difensori più costosi arrivati al Manchester erano il centrale Laporte e il laterale prelevato dalla Juventus Cancelo, entrambi costati 65 milioni di euro.

A seguire Mendy, tormentato dai problemi fisici e l'altalenante John Stones costati rispettivamente 57.5 e 55.6 milioni di euro. Investimento da 52.7 milioni di euro azzeccato, se non fosse per qualche bizza fuori dal campo per Kyle Walker, con a seguire Ake arrivato nelle scorse settimane (45.3 milioni), Danilo poi ceduto alla Juve nell'affare Cancelo (27 milioni), il flop Angelino (12 milioni) e Zinchenko. Quest'ultimo pur essendo quello costato meno (2 milioni), ha mostrato di avere margini di miglioramento importanti e potrebbe diventare un perno della squadra del futuro .