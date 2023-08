Ronaldo sbaglia numero e chiama al telefono una sconosciuta: “L’errore più bello del mondo” Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un banale errore telefonico, sbagliando a comporre il numero da chiamare. E così ha risposto una donna, che a stento è riuscita a credere alle proprie orecchie.

A cura di Alessio Pediglieri

Un errore come capita a molti, ma questa volta è diventato subito virale perché a commetterlo è uno che non sbaglia quasi mai: Cristiano Ronaldo. Eppure, componendo un numero telefonico per contattare un suo amico, il campione portoghese è incappato in una topica clamorosa, chiamando una perfetta sconosciuta. La telefonata, ovviamente, è finita immediatamente online.

Mentre in campo ci si sta godendo le sue gesta, subito decisive per l'Al Nassr nella Champions League araba dove ha segnato la rete che ha permesso la qualificazione ai quarti di finale a tre minuti dal 90′, fuori dagli stadi Cristiano non appare altrettanto impeccabile. Soprattutto con il telefono tra le mani, visto che nel comporre un numero di un amico ha sbagliato senza accorgersi chiamando un'altra persona che, una volta capito chi aveva dall'altra parte del filo, ha stentato a crederci.

La chiamata è andata subito online facendo il giro del web e divertendo tifosi, curiosi e semplici follower che si sono imbattuti nella divertente situazione che ha visto in grande imbarazzo Ronaldo che, però, si è districato con la sua proverbiale classe ed eleganza. Il portoghese, di fronte allo stupore della donna, si è subito affrettato a scusarsi, spiegando che stava cercando di chiamare un suo amico ma ha sbagliato numero. Poi ha intrattenuto un cordiale e cortese botta e risposta con la signora.

La signora, che poi ha chiarito di essere Haleme Boland, una famosa conduttrice televisiva kuwaitiana ed ex modella che ha un seguito significativo in Medio Oriente, riusciva a malapena a contenere la sua eccitazione, dicendo a Ronaldo che la sua chiamata è stata ‘il miglior errore del mondo'.

Haleme Boland, conduttrice televisiva (fonte: Instagram)

L'eccitazione è iniziata immediatamente quando Cristiano si è presentato subito "Sono Cristiano", "Cristiano Ronaldo?" "Sì", ha risposto il calciatore e invece di chiudere la conversazione è rimasto in collegamento. "Stavo provando a chiamare un mio amico, mi scusi". "Ma anch'io sono una tua amica" risponde subito la donna. Poi la conversazione continua per qualche istante in arabo finché Ronaldo le chiede cosa faccia nella vita, scusandosi ancora per l'inconveniente.

Una telefonata che ha spinto numerosi tifosi a scrivere commenti di elogio per l'eleganza e il sovoir affair tenuto da Cr7 in un momento di assoluto imbarazzo: "Come puoi odiare quest'uomo?", ha scritto un fan, "Adoro il fatto che si stia scusando, è stato così umile", ha aggiunto un altro.