Ronaldo il Fenomeno ricorda il peggiore compagno di squadra a Madrid: "Sembrava una barzelletta" Il Fenomeno brasiliano racconta un retroscena della sua carriera al Real nell'intervista con Romario: "Gravesen era pessimo e scarso… picchiava a morte la gente".

Qual è stato il peggiore compagno di squadra che Ronaldo il Fenomeno ha mai avuto in carriera? L'ex attaccante brasiliano ci pensa un attimo, il tempo di sfogliare le pagine della memoria e fermarsi alla sua esperienza al Real Madrid. Sì, lì c'è stato un calciatore in particolare che lo ha impressionato in negativo. Ne parla con Romario che lo ospita per un'intervista in onda sul suo canale tematico. Due icone del calcio brasiliano a confronto, due attaccanti letali e fortissimi sia pure con caratteristiche differenti: quando parlando di football e di carriera è come entrare nel mondo dei sogni pensando al loro talento, ascoltando i retroscena della loro vita sportiva.

Il Fenomeno è stato per cinque stagioni in Spagna e con la maglia delle merengues è stato uno dei protagonisti, un ‘galattico'. Ma nel firmamento del Real ci sono state anche stelle meno brillanti, una di questa è stata sicuramente – come ammesso dal brasiliano – l'ex centrocampista danese Gravesen. Il suo gioco era molto semplice, spartano, rude abbastanza da non volerlo mai alle calcagna per il timore che, prima o poi, avrebbe presto caviglie e pallone, fatto di tutto per fermare l'avversario.

Lo scandinavo sopperiva con la fisicità, l'orgoglio e il carattere mai domo a oggettivi limiti tecnici. "Era un ragazzo molto simpatico – le parole di Ronaldo – ma devo dire che in campo era incredibilmente scarso". Non lo dice con cattiveria né a scopo denigratorio ma non può fare a meno di annoverare Gravesen in cima alla schiera di quei giocatori che, per un brasiliano abituato ad accarezzare la palla come corde di un violino, sono lontani anni luce dalla sua interpretazione di calcio.

Romario ascolta, annuisce e sorride quando sente l'interlocutore esprimersi così: "Vuoi sapere davvero qual è stato il peggiore giocatore che abbia avuto come compagno? Bene… ce ne sono stati tanti… ma devo dire che al Real Madrid ce n'era uno che mi sembrava una barzelletta. Era Gravesen".

L'ex 9 del Brasile ne tesse anche le lodi ma lo associa a tutto tranne che al football. "Qualche tempo fa ha vinto un torneo di poker da 50 milioni di dollari o qualcosa del genere… ma nel calcio era pessimo, giocava duro e picchiava a morte la gente".

Gravese, però, non è stato l'unico a meritare il ‘pollice verso' da parte del Fenomeno. C'è stato anche qualcuno nella nazionale brasiliana che pure lo ha incuriosito abbastanza da chiedersi: ma questo che ci fa qui? Chi è il carioca in questione? "Amaral era scarso con la palla, non è vero? Ma lui ha corso, ha preso tutto, ha recuperato 10 palle e ne ha regalate nove".