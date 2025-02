video suggerito

Ronaldo il Fenomeno contestato e umiliato, a Valladolid non ne possono più: "Vattene a casa!" Al Real Valladolid è scoppiata la furiosa contestazione a Ronaldo, azionista di maggioranza che da tempo ha deciso di vendere, disinteressandosi del club: i tifosi hanno deciso di disertare in massa lo stadio, manifestando all'ingresso al grido di "Ronaldo vattene"

A cura di Alessio Pediglieri

I tifosi del Real Valladolid sono sul piede di guerra nei confronti di Ronaldo Nazário, il Fenomeno. Che del club è il massimo azionista, con l'82% delle quote dal 2018 e che dall'aprile 2024 ha messo praticamente in vendita inattesa di acquirenti. Scatenando la furi del popolo del Valladolid da mesi in contestazione accesa, con la squadra che milita ultima, solitaria in Liga e della quale non si conosce il destino. Così, in occasione dell'ultima sfida interna di venerdì 27 febbraio, la protesta a toccato livelli inediti. Maglie e striscioni gialli con una sola scritta: "Ronaldo Vattene a casa", condita dall'amara ironia della foto del Fenomeno con il simbolo dei dollari al posto degli occhi.

Il Real Valladolid è allo sbando, sia calcisticamente che amministrativamente: l'avvento di Ronaldo, al di là dell'entusiasmo di avere come azionista di maggioranza una icona del calcio mondiale, ha portato solamente sciagure. E adesso, i tifosi hanno deciso di protestare in maniera più che eclatante in occasione della gara interna con il Las Palmas: fuori dallo stadio migliaia di persone si sono vestite di giallo e hanno innalzato al cielo cartelloni con la scritta "Ronaldo vattene a casa" per poi disertare il match.

La protesta dei tifosi del Valladolid contro Ronaldo e la squadra

All'inizio di Real Valladolid-Las Palmas l'Estadio José Zorrilla che di solito fatica a contenere i 20 mila che affollano gli spalti, si è presentato mestamente vuoto in tanti settori. In alcuni dei quali hanno fatto capolino gli stessi contestatori, tingendoli del colore giallo della protesta. Fuori, la maggior parte ha deciso di non entrate, continuando la protesta per tutto il primo tempo, che in campo ha visto il Valladolid perdere 1-0 contro un Las Palmas ridotto in 10. Anche i giocatori non sono stati risparmiati al loro arrivo allo stadio al grido di "mercenari" e "non vi meritate questa maglia".

Ronaldo e il fallimento col Cruzeiro e il Valladolid: "Cercherò di essere più responsabile"

La gestione Ronaldo è stata un fallimento sotto ogni punto di vista. Il Fenomeno brasiliano era salito alla ribalta per aver iniziato ad acquistare club di calcio. In Brasile, il Cruzeiro, poi il Valladolid in Spagna. Ma tutto nel giro di qualche anno è andato a rotoli: al contrario di quando era in campo, dietro la scrivania R9 si è rivelato un proprietario pessimo. A tal punto da doverlo ammettere pubblicamente lui stesso. Nella conferenza stampa in cui è stato ufficializzato la cessione del club verdeoro, il Fenomeno ha ammesso anche il proprio fallimento in Spagna: "Il Valladolid è il prossimo a essere ceduto… Ora è probabile che in futuro farò qualcosa d'altro legato al settore calcio" ha concluso, con un mea culpa finale: "Cercherò di essere più responsabile d'ora in poi nei miei progetti".