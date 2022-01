Ronaldo dice no al figlio, non se ne parla: “Me lo chiede continuamente, ma deve aspettare” Un padre amorevole quanto severo: questo è Cristiano Ronaldo nei confronti del figlio maggiore, l’11enne Cristiano Jr.

A cura di Paolo Fiorenza

In questi giorni Cristiano Ronaldo si trova a Dubai, dove sta trascorrendo un periodo di vacanza assieme a tutta la sua famiglia – la compagna Georgina Rodriguez e i quattro figli – approfittando della pausa invernale della Premier League. Tra un allenamento in palestra immortalato dal pilota russo Mazepin, anch'egli nell'Emirato, e le foto in spiaggia a prendere il sole, il quasi 37enne portoghese ha ritirato il Globe Soccer's Top Scorer of All Time che gli è stato assegnato al Dubai Expo 2020.

Premiato come massimo marcatore mondiale di tutti i tempi, Ronaldo adesso vuole riprendere a macinare reti, dopo che nelle ultime sette uscite col Manchester United è andato a segno appena due volte. Campione in campo e padre amorevole fuori, l'attaccante di Funchal dedica grande cura al suo ruolo di genitore, interpretandolo con intransigenza e talvolta severità.

"Voglio dargli il meglio, ma voglio anche che soffra un po' come ho fatto io per raggiungere ciò che vuole essere – aveva detto qualche tempo fa, parlando del figlio maggiore Cristiano Jr – Ha un grande talento anche come calciatore, ma voglio motivarlo, spingerlo come ho spinto me stesso. I miei figli hanno tutto facile, non devono sacrificare molto per ottenere ciò che vogliono. Ma devono essere umili. Devono lavorare sodo".

Il concetto è stato ribadito da Ronaldo in un eventi pubblico a Dubai, allorquando ha svelato come abbia detto no – e continui tuttora a farlo – ad una pressante richiesta del figlio 11enne: "Passa tutto il tempo a chiedermi se può avere un cellulare e io gli dico che manca ancora un po'. È vero che questa generazione è un passo avanti alla nostra e dobbiamo saper usare le nuove tecnologie, ma non possiamo essere ossessionati. Possiamo usarlo, ma non sempre". Insomma Cristiano Jr dovrà attendere ancora un po' per poter chattare con gli amici…