Ronaldo al PSG con Messi, Lapo Elkann risponde al fratello di Al Thani: “Irrispettoso” Lapo Elkann risponde piccato a Khalifah Bin Hamad Al Thani, esponente della famiglia proprietaria del Psg il quale ha postato una fotografia di Ronaldo con la casacca della squadra parigina insieme a Leo Messi: “CR7 è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina”

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il dubbio insinuato dal tweet sibillino del fratello dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, fra i proprietari del PSG, che ha riacceso le speranze del club francese di vedere Lionel Messi e Cristiano Ronaldo insieme con la maglia della squadra parigina, molti tifosi della Juventus sono insorti chiedendo di smetterla di fare insinuazioni sul cinque volte Pallone d'Oro. Tra questi anche il rampollo della famiglia Agnelli Lapo Elkann che dal proprio profilo Twitter ha risposto direttamente al fratello dello sceicco Al Thani:

"CR7 è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina – ha infatti scritto il fratello di John Elkann, presidente di Exor, la holding proprietaria della società bianconera ripostando il tweet incriminato – . Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta. Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni".

Il tweet seccato di Lapo Elkann nei confronti di quanto scritto da Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani arriva dopo una serie di speculazioni fatte riguardo al possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Il portoghese, che dopo esser partito a sorpresa dalla panchina è entrato in campo nel match d'esordio nella Serie A 2021-2022 contro l'Udinese, è stato infatti prima accostato proprio al club della famiglia al Thani, poi al Real Madrid (ipotesi smentita dallo stesso CR7), al Manchester City (squadra nella quale secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe andare) e nuovamente al PSG. Sarebbe dunque questo tam-tam ad aver fatto esplodere la reazione del tifoso juventino.