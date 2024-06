video suggerito

Ronaldinho demolisce il Brasile con parole inaudite: “Squadra mediocre, non guardo più le partite” Il lunghissimo sfogo di Ronaldinho contro il Brasile, se la prende con tutti i giocatori: “Non ho mai visto una situazione così brutta. Manca amore alla maglia, manca grinta e soprattutto il calcio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Copa America del Brasile comincia senza il sostegno di uno dei grandi simboli: in un lungo post condiviso su Instagram Ronaldinho si è schierato contro la sua nazionale, bacchettando i giocatori e annunciando che non guarderà neanche una partita dei verdeoro. Uno sfogo mai visto prima del giocatore brasiliano che se la prende con tutta la squadra, dal primo all'ultimo.

Ronaldinho al veleno contro il Brasile

È un fiume in piena l'ex stella brasiliana. In un lungo post scritto su Instagram Ronaldinho ha annunciato che non guarderà nessuna partita del Brasile in Copa America: la competizione comincerà il 21 giugno e i verdeoro faranno il loro esordio quattro gironi dopo. Tra i tanti tifosi non ci sarà il più importante, quello che per anni ha disegnato calcio in tutto il mondo facendo innamorare generazioni di tifosi.

L'occasione per scagliarsi contro i giocatori che rappresentano la sua nazione arriva con un post su Instagram in cui mostra tutta la sua amarezza: "Questo è un momento triste per chi ama il calcio brasiliano. Diventa difficile trovare lo spirito di guardare le partite. Questa è forse una delle peggiori squadre degli ultimi anni, non ha leader di rispetto, solo giocatori di mediocri per la maggior parte".

L'ex giocatore asfalta il Brasile

Come se non fosse abbastanza, Ronaldinho si lascia andare e demolisce tutta la squadra a dieci giorni dall'esordio in Copa America. Sotto accusa finiscono anche i giocatori per la mancanza di ambizione e di amore per la maglia: "Seguo il calcio da quando ero bambino, molto prima di pensare di diventare un giocatore, e non ho mai visto una situazione così brutta. Manca amore alla maglia, manca grinta e soprattutto il calcio. Ripeto: la nostra prestazione è stata una delle cose peggiori che abbia mai visto. Una vergogna. Pertanto dichiaro qui il mio abbandono. Non guarderò nessuna partita della CONMEBOL Copa AmericaTM e non festeggerò nessuna vittoria".