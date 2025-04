L’Ipswich schiera tutta la squadra in barriera: segnare su punizione per i Wolves diventa un’impresa

video suggerito

L'Ipswich è a un passo dalla retrocessione e contro il Wolverhampton si giocava le ultimissime speranze di salvezza per restare in Premier. Insieme a Leicester e Southampton di fatto la pratica retrocessione sembra ormai definitiva in Premier. Oggi pomeriggio proprio nella sfida in casa contro i Wolves, l'Ipswich era anche passato in vantaggio grazie a una rete di Delap. La speranza dei tre punti si faceva col passare del tempo sempre più concreta nonostante una clamorosa leggerezza da parte del proprio portiere che ha dato il via a una scena insolita.

Il portiere dell'Ipswich, Alex Palmer, aveva infatti il cuore in gola quando il passaggio del difensore O'Shea gli è finito sotto il piede dirigendosi velocemente in porta. Il portiere 28enne è scattato indietro per toccare la sfera sulla linea di porta impedendo ai Wolves di pareggiare. Chiaramente, avendo toccato il pallone con le mani dopo un retropassaggio, è stato assegnato un calcio di punizione indiretto per il Wolverhampton. Agbadou si è fatto avanti e ha calciato in porta da distanza ravvicinata, ma Morsy ha bloccato il suo tiro uscendo da una barriera super affollata.

La punizione è stata infatti calciata in area di rigore proprio sulla riga dell'area piccola. Proprio per questo l'estremo difensore di casa ha ritenuto opportuno schierare tutti i dieci giocatori di movimento dell'Ipswich per farli schierare in barriera. In pratica tutta la squadra era ferma sulla linea di porta insieme al proprio portiere. Il Wolverhampton di contro ha portato sul pallone ben otto giocatori che stavano capendo in che modo tentare di mettere in porta quel pallone. Di solito si pensa di metterlo forte nella parte più alta della porta, ma è stata un'impresa.

La palla respinta al meglio dalla barriera dell'Ipswich prima del ribaltone

La conclusione di Agbadou è di fatto stata preda della stessa barriera capace di rendere al meglio dopo essersi schierata in quel modo evitando il gol. Reti che però sono arrivate lo stesso nella ripresa quando gli ospiti sono stati capaci di rifilare all'Ipswich ben due gol grazie alle marcature di Sarabia e Larsen che in dieci minuti hanno capovolto il risultato. Con questo punteggio finale l'Ipswich resta terzultimo in classifica a -12 dallo stesso Wolverhampton quartultimo e dunque da una salvezza a dir poco impossibile da raggiungere a questo punto della stagione.