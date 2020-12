Romelu Lukaku è uno dei calciatori ad essere quasi sempre presente in campo tra i maggiori campionati del mondo. È quanto emerge dal rapporto del CIES Football Observatory che ha stilato la classifica dei 100 giocatori più utilizzati dell’anno. Il belga è il giocatore più utilizzato nella Serie A italiana, anche facilitato dal fatto che l'Inter è arrivata in finale di Europa League nella scorsa stagione. L'attaccante dei nerazzurri è attualmente in sesta posizione superato solo di qualche minuto dai suoi ex colleghi del Manchester United, come ad esempio Harry Maguire.

L’ex Leicester è stato schierato in 4.745 minuti (53 partite) ed è al primo posto in questa speciale classifica tra i giocatori in movimento, portieri esclusi. Nel massimo campionato italiano invece, altri due interisti come De Vrij e Barella, sono finiti nelle zone alte della graduatoria dei giocatori che hanno giocato il maggior numeri di minuti in campo. A sorprendere è silurante Christian Eriksen, fuori addirittura dai primi 1000 calciatori ad aver giocato il maggior numero di partite.

La classifica del Cies dei giocatori che hanno giocato più partite nel 2020

Romelu Lukaku è al sesto posto in classifica in questa speciale graduatoria dei giocatori che sono stati più minuti in campo nel 2020. Per il belga il conteggio è fermo a quota 4.144. Niente a che vedere con Harry Maguire con 4.754 in 53 partite che comanda al primo posto seguito dal difensore del Manchester City, Ruben Dias con 4.344 e da Leo Messi con 4.293. Al quarto posto troviamo invece l'ex Samp, oggi al Manchester United, Bruno Fernandes con 4.164 e Bruno Pacheco del Cearà in Brasile, con 4.162 minuti giocati. La classifica prosegue appunto con Lukaku fino ad arrivare a Lindelof del Manchester United, Varane del Real Madrid, Jesus Navas e McGregor che chiudono invece la top 10.

La situazione in Italia vede appunto Romelu Lukaku dominare in Serie A per minuti giocati. Alle spalle del belga, tra i giocatori in movimento, troviamo invece De Vrij e Barella, rispettivamente con 3.943 e 3.936 minuti. Via via troviamo invece Theo Hernandez con 3.872 minuti, ma anche Nikola Milenkovic della Fiorentina e Franck Kessié con 3.857 minuti giocati. Sopra i 3.800 minuti giocati anche Acerbi. Per il centrale della Lazio ben 3.844 minuti. Completano la classifica in Serie A i vari Cuadrado, Giovanni Di Lorenzo, Cristiano Ronaldo, Simon Kjaer, Hakan Çalhanoğlu e Leonardo Bonucci.