Roma-Yokohama Marinos dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni della partita Roma-Yokohama Marinos è la seconda amichevole della tournée giapponese dei giallorossi. La squadra di José Mourinho scenderà in campo oggi alle ore 11:30. In campo tanti giovani, compresi Cherubini e Tahirovic. Diretta TV e streaming su Dazn.

A cura di Alessio Morra

Roma-Yokohama Marinos è la seconda amichevole della tournée autunnale della squadra di José Mourinho. I giallorossi, venerdì scorso hanno giocato con il Nagoya Grampus e hanno pareggiato 0-0. L'incontro odierno si disputerà oggi lunedì 28 novembre alle ore 11:30, diretta TV e streaming su DAZN. La società del presidente Friedkin ha stabilito, già lo scorso settembre, che durante la pausa per i Mondiali 2022 avrebbe vissuto una mini tournée in Giappone. Mancano all'appello i calciatori convocati per Qatar 2022 e pure Solbakken, che è stato acquistato dalla Roma e che sarà utilizzabile dal mese di gennaio. Ecco tutte le info sulla diretta TV e streaming del match.

Le probabili formazioni di Roma-Yokohama Marinos, Mourinho ha fatto qualche esperimento contro il Nagoya lanciando alcuni giovani e a molti di loro darà spazio anche contro lo Yokohama Marinos. Dal primo minuto giocheranno Missori, Tahirovic, Bove e Cherubini che giocherà al fianco di Abraham.

Dove vedere Roma-Yokohama Marinos? La seconda e ultime amichevole giapponese della Roma si potrà vedere in TV su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma streaming per vedere in televisione l'incontro potranno sfruttare una Smart TV o dispositivi come Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvisionbox. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale Zona DAZN (214), visibile però solo per chi ha attivato la promozione.

L'amichevole tra Roma e Yokohama si potrà vedere in streaming in diretta su DAZN. Gli abbonati con diversi dispositivi potranno seguire l'incontro. Telecronaca di Riccardo Mancini.

Con tanti giovani in squadra si è imbarcato per il Giappone José Mourinho che anche oggi darà una possibilità a Tahirovic. Nel Paese del Sol Levante non è volato Karsdorp, che è ormai un separato in casa. In avanti Cherubini con Abraham, tra i pali Svilar. Queste le probabili formazioni:

