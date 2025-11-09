Roma-Udinese, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

All’Olimpico: la Roma di Gasperini cerca riscatto dopo il ko con il Milan, ma dovrà vedersela con l’Udinese solida e ben organizzata di Kosta Runjaic. Calcio d’inizio alle ore 18:00, con diretta su DAZN e Sky.

Partita: Roma-Udinese

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 9 novembre 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Now

Competizione: Serie A, 11a giornata

Dove vedere Roma-Udinese in TV: la diretta esclusiva della partita

Il match di Serie A Roma-Udinese sarà disponibile sia su DAZN che su Sky. I canali di riferimento per quest’ultima emittente saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Per DAZN la telecronaca del match sarà di Riccardo Mancini e il commento tecnico sarà curato da Dario Marcolin.

Roma-Udinese, dove vederla in streaming

La gara tra le squadre di Gasperini e Runjaic Diretta streaming su DAZN per gli abbonati: agli utenti basterà una buona connessione Internet per collegarsi all'app attraverso i propri dispositivi, sia quelli mobili che quelli fissi. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita dell'Olimpico sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Gasperini sembra intenzionato a confermare in gran parte l’undici delle ultime gare, con un solo cambio rilevante in attacco: l’infortunio di Dybala apre infatti la porta a Pellegrini, che dovrebbe affiancare Soulé. In avanti, Dovbyk parte favorito su Ferguson per il ruolo di centravanti.

Nell’Udinese, invece, restano alcuni dubbi di formazione: in difesa Bertola e Goglichidze si giocano un posto dal primo minuto, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Ekkelenkamp e Piotrowski. In attacco si attende di capire se Davis riuscirà a recuperare; in caso contrario, Buksa è in pole per affiancare l’ex Zaniolo, con Bayo pronto a subentrare.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.