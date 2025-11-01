Juric furioso con l’Atalanta per il KO di Udine: “Non mi è piaciuto niente e sono gentile a dire così”

Ivan Juric esce dal campo dell'Udinese rabbioso e livido sia nel volto sia nell'anima. Non tanto per una sconfitta, che può essere letta come un incidente di percorso, quanto per come è maturata: un'Atalanta irriconoscibile, in cui non ha funzionato nulla per 90 minuti con delusione da parte sia dei titolari sia dai sostituti inseriti in fase d'opera. Il tecnico degli orobici lancia l'allarme in vista della Champions League e punta il dito: "Sono anche gentile ed educato a dire che non mi è piaciuto niente. La peggior prestazione da quando sono qui. E dire che ero fiducioso…"

L'amarezza e la rabbia di Juric: "Ero fiducioso, non mi è piaciuto nulla"

Il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric non ha lasciato spazio a mezze misure di fronte a quella che ha definito senza mezzi termini "la peggiore prestazione da quando sono qui", commentando amaramente il KO di Udine, con Nicolò Zaniolo match-winner a fine primo tempo con il gol che ha caratterizzato il tabellino finale. Ai microfoni Rai, non ci sono stati prigionieri nel commento acre del tecnico: "Non mi è piaciuto proprio nulla, niente. E sono educato e gentile a dire solo così" ha esordito esprimendo tutta la propria frustrazione. "Ero fiducioso, fino ad oggi abbiamo giocato anche bene. Non mi lamento della sconfitta, che ci può stare ma da come è arrivata: non ha funzionato nulla oggi, la peggior prestazione di tutti da quando sono qui in questa stagione".

In vista della Champions, Atalanta in allarme: "Non deve mai più ripetersi"

La preoccupazione di Juric è ancora maggiore perché il non gioco dell'Atalanta è arrivato in modo improvviso, senza alcun preavviso. "E' mancato tutto: ritmo, tecnica, gioco. È stata una prestazione completamente sbagliata perché non siamo mai riusciti a entrare nella partita, né con il pallone né senza. In tante partite precedenti avevamo dominato e raccolto meno di quanto meritassimo oggi, invece, non c’è nulla da salvare" ha ribadito poi ai microfoni di DAZN. "È chiaro, è una giornata negativa, ma il giudizio è semplice: abbiamo sbagliato su tutti i fronti e non deve più ripetersi"