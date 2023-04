Roma-Udinese dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Mourinho potrebbe cambiare in attacco per affrontare la squadra di Sottil nella sfida della 30esima giornata di campionato.

A cura di Ada Cotugno

Le ambizioni europee della Roma passano anche per la sfida contro l'Udinese: i giallorossi vogliono continuare a volare per conquistare un posto nella prossima Champions League. A nove giornate dal termine la corsa per i primi quattro posti della classifica è serratissima e per non perdere terreno non è consentito commettere errori.

Partita: Roma-Udinese

Quando: domenica 16 aprile 2023

Orario: 20:45

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 30a giornata

Le probabili formazioni di Roma-Udinese. Mourinho dovrà fare i conti con le assenze di Dybala e Abraham, infortunati dopo la gara di Europa League con il Feyenoord. Spazio dal primo minuto a El Shaarawy e Belotti. Sottil si affiderà a tutti i suoi titolarissimi per provare a fare uno sgambetto ai giallorossi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bjiol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Sottil

Dove vedere Roma-Udinese in diretta TV

La partita verrà trasmessa sull'app di DAZN, scaricabile su smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox; mentre chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky può attivare Zona DAZN e vedere la gara sul canale 214 del decoder di Sky.

Roma-Udinese dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire Roma-Udinese anche in streaming attraverso l'app di DAZN, fruibile su smartphone, tablet e pc da tutti gli utenti abbonati al servizio.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Udinese

Mourinho deve fare a meno di Abraham e Dybala, usciti malconci dalla gara di Europa League con il Feyenoord: al loro posto ci saranno El Shaarawy e Belotti. Per il resto sarà la solita Roma che non può lasciare per strada punti preziosi per la Champions. Situazione più serena per Sottil, che manderà in campo la miglior Udinese possibile con Success e Beto in avanti.

