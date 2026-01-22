Roma-Stoccarda, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Stoccarda è il match valido per 7ª giornata della League Phase di Europa League: si gioca allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 21:00 con diretta Tv su Sky. Le formazioni di Gasperini e Hoeneß.

La Roma si rituffa nell’Europa League con rinnovata fiducia e ospita lo Stoccarda allo stadio Olimpico per una sfida dal peso specifico elevato: i giallorossi sfidano i tedeschi per la 7ª giornata della League Phase con fischio d'inizio alle ore 21:00 e diretta TV su Sky.

In campo europeo la squadra guidata da Gian Piero Gasperini viene da tre vittorie consecutive (Rangers, Midtjylland e Celtic) e l’arrivo di Donyell Malen ha avuto un impatto immediato e positivo, alimentando l’entusiasmo con cui i giallorossi si avvicinano al primo impegno UEFA del 2026. L’obiettivo è chiaro: conquistare un successo che permetterebbe di fare un ulteriore salto in classifica. Attualmente la Roma è ferma a 12 punti in graduatoria, gli stessi dello Stoccarda, ma il girone è ancora apertissimo dato che la vetta è distante appena tre lunghezze.

Anche la formazione tedesca, allenata da Sebastian Hoeness, vive un momento di grande brillantezza. All’Olimpico andrà in scena una partita che può incidere in modo decisivo sul percorso di entrambe: una di quelle sfide che, per classifica e morale, valgono doppio.

Partita: Roma-Stoccarda

Quando: giovedì 22 gennaio 2026

Dove: stadio Olimpico, Roma

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Europa League, 7ª giornata League Phase

Dove vedere Roma-Stoccarda, in TV: la diretta in esclusiva

La partita tra Roma e Stoccarda, sarà trasmessa in diretta tv da Sky e non è prevista una trasmissione live in chiaro e gratis per tutti. Gli abbonati a Sky possono guardare la gara sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport.

Roma-Stoccarda, dove vedere la diretta streaming: l'orario

Roma-Stoccarda sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre da Sky, attraverso l'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Tutti gli abbonati dovranno così fare accesso con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Altra ipotesi per vedere il match in streaming è Now, previo pagamento del pacchetto Sport.

Roma-Stoccarda, le probabili formazioni della partita di Europa League

Gasperini sceglie Soulé e Dybala a supporto di Ferguson in avanti. Gasperini non potrà contare sui nuovi acquisti Malen e Vaz, i quali saranno disponibili dopo la fine della fase campionato. Al posto di Hermoso c'è Ghilardi. Hoeneß con il 4-2-3-1 che prevede Undav punta di riferimento supportato da Leweling, Nartey e Fuhrich.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeneß.