Roma-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Roma-Parma è in programma oggi alle 18:30 per il turno infrasettimanale di Serie A che vede la capolista giallorossa ospitare i Ducali all'Olimpico. Diretta in TV e in streaming in esclusiva su DAZN e incontemporanea su Sky.

La Roma arriva alla sfida in un momento positivo, forte di un ottimo inizio di stagione che la vede in vetta in classifica con diciotto punti dopo otto giornate, mostrando una solidità difensiva notevole a fronte di una carenza offensiva che al momento non sta incidendo sui risultati. Il Parma invece si presenta alla partita in una situazione più delicata con i gialloblù che occupano la quindicesima posizione con soli sette punti, frutto di una sola vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte.

Partita: Roma-Parma

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: mercoledì 29 ottobre 2025

Orario: 18:30

Diretta in TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: 9a giornata di campionato

Dove vedere Roma-Parma in TV: la diretta della partita

Roma-Parma si vedrà sia per gli abbonati DAZN sia per quelli Sky. I primi possono usufruire di una Smart TV collegata a internet via wireless o cavo, i secondi possono sintonizzarsi sui canali di Sky Sport: 4K, 252, 251, Calcio e Uno per poter assistere alla diretta esclusiva dell'incontro.

Roma-Parma, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per il live streaming di Roma-Parma, l'appuntamento è riservato in esclusiva ai doppi abbonati DAZN e Sky. nel primo caso, si può vedere il match da pc via sito ufficiale di DAZN oppure con i devices attraverso l'app dedicata. Nel secondo caso c'è a disposizione SkyGo oppure il servizio offerto da NOW.

Roma-Parma, le probabili formazioni della partita

Gasperini conferma nuovamente Celik sulla destra in difesa, mentre sull'esterno al posto di Angelino ancora fiducia a Tsimikas. Il tecnico giallorosso schiera Dybala come falso nove, ma rispetto alla gara contro il Sassuolo dovrebbe cambiare i due uomini dietro all'argentino: Soulé e Pellegrini. Ancora panchina per Dovbyk e Ferguson. Cuesta ritrova Ndiaye dopo la squalifica, ma sul centro sinistra dovrebbe essere confermato Valenti. Sugli esterni Lovik e Britschgi, mentre in mezzo Bernabè e Sorensen ai fianchi di Keita.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Sorensen, Keita, Bernabè, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta